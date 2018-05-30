只有選票能讓小英有感

2018年05月30日 04:11 中國時報 包正豪

自爭議中上台，又自爭議中下台的吳茂昆，40天的教育部長任期令人又悲又喜。悲哀的是，這樣的人竟然也能夠當教育部長，還當了40天；喜悅的是，我們只忍受了這樣的人當40天的教育部長。所以我們是不是可以這樣說，其實我們是苦盡甘來，撥雲見日，人民的力量終於戰勝邪惡了呢？恐怕未必，我想我們可能都高興得太早了一點。

吳茂昆是個工具人，他的上位是要當「拔管」的工具；他的下台只不過是因為主子聲望低迷，用他的下台來稍稍減緩排山倒海的抨擊壓力。從上台到下台，吳茂昆這個人的本身一點都不重要，他的張牙舞爪和嘻皮笑臉不過是被權位蒙蔽眼睛，自以為得計而不要臉皮，所以吳茂昆可以略過不談，但是「吳茂昆現象」卻很值得我們思考，因為這代表蔡英文總統的施政用人風格，而這至少還要延續兩年。

「執拗自我」是蔡英文的人格特質，當然啦，你也可以說是「擇善固執」，無論用負面還是正面的角度來詮釋，蔡總統是有自己主見而堅持既定看法的。凡事不依著她的想法，別想強壓牛喝水。所以「拔管」事件還沒落幕，台大還沒選出總統心目中可接受的校長之前，任何繼任的教育部長的首要工作都會是「處理管中閔」，差別的只不過是處理的姿態高低而已。至於台灣已經千瘡百孔的教育，在完成蔡總統念茲在茲的「拔管」任務之前，是不會被繼任部長理會和關心的，畢竟主子的意願就是命令。

在這樣的情形下，龍應台呼籲蔡總統「不要敗壞教育」，其實是緣木求魚，因為那不是蔡總統「現在」的當務之急。蔡總統未必想要敗壞教育，但是「管中閔之亂」未定，總統無心也不會思考其他教育政策的擬定與推動。

俗語說「三歲看老」，施政用人風格也是一樣，兩年來蔡總統的施政用人風格已經很清楚了。施政重點環繞在「鬥爭反對勢力」，國民黨是主要目標，冠上的是「轉型正義」的大旗。此外，另一個堅持不變的是「維護民進黨進步迷思」的廢核政策。不管現實是否可行，不管要耗費多少有形無形的成本，不管其他發電方式是否會對台灣環境與人民安全造成更大的傷害，「廢核」二字絕不可廢。當然這裡的廢核只有核四廠，其他相對老舊的核能電廠機組不在此限。而在面對質疑的時候，蔡總統的回應風格是絕不正面回應，但會有一篇文告出來當成回應。這個文告，我們會聽到許多堆疊的詞藻，讓你聽起來感覺好像什麼都說了，但實際上到底說了什麼，沒人知道。

用人風格則是不拘一格，只要能入總統眼簾，能夠不計毀譽執行總統命令，不管才學，遑論專業，皆可高居廟堂之上，完美演繹「朝為田舍郎，暮居天子堂」。至於是否熟悉本職業務，不在考慮之內，「學習」就好。

江山易改，本性難移。誠如蔡總統自稱是意志堅定的人，所以過去兩年到現在所堅持的，總統意志應該不會隨外界意見移轉。不過吳茂昆這個工具人的上台下台，同時也隱喻我們一個扭轉總統意志的可能性，就是蔡總統其實還是在意能否連任的。只要社會責難壓力夠大，而且能夠反映在支持率上面，蔡英文就可能改變她對特定個案的態度，就會拋出工具人作為犧牲。

就某種程度而言，蔡總統真的也在踐履民主政治，當選民傳達訊息給她，讓她感覺到權位受威脅時，她就會改弦更張了。所以批評、責難、示威、抗議都沒有用，只有選票才是真的有效的工具。

（作者為淡江大學蘭陽校區全球政治經濟學系主任）

(中國時報)