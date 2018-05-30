先練就數位經濟的一指神功吧

2018年05月30日 04:11 中國時報 李學文

近日，電視台又重播了金庸小說《倚天屠龍記》連續劇，看到某個橋段，讓我聯想起今日台灣面對全球數位經濟發展時進退失據的情境。

話說，趙敏率手下西域金剛門高手阿大、阿二、阿三出現在武當山，欲一舉鏟平武當勢力，張無忌代太師祖張三丰出戰。號稱同時擁有獨步天下的九陽神功與乾坤大挪移，張理應天下無敵，無奈拳不如阿三、腿不如阿二 、劍不如阿大，要不是張三丰臨時在旁指點了太極拳與太極劍，張無忌恐要吃大虧。我沉思了好一會兒，悟到了一些道理。

張無忌雖擁有蓋世內功，因此學起什麼功夫，一學就會。就像是一個被拱出的數位匯流平台，可以容納百家而遼闊大氣，但面對數十年專攻拳、腿、劍的阿大、阿二、阿三，就像是各種專精的數位應用時，以拳擋拳，以腿踢腿，以劍對劍，通盤對上專精，最後還是必須屈居下風的。

很長的一段時間裡，台灣在實體製造方面的確是掌握了巨大的優勢，也同時從其中得到經濟發展奇蹟的甜美果實，但世界並沒有停在實體經濟，數位匯流的浪潮一波一波地襲來，從網路匯流、終端匯流到內容與應用服務匯流，數位演化迄今方興未艾，尚未見到什麼逆變性，數位經濟發展重心也已由硬體漸漸變成由軟體領風騷，由區域、局部變得更深更廣更全面，已然形成的平台似乎昂首闊步一路向前走，情勢對台灣實在是越來越不利。

特別是台灣在數位時代有些弱點實在十分致命：我們喜歡把夢做得很大，卻常不能清楚認知自己擁有太少的重要資源；我們喜歡包山包海，卻連一個項目都推不上國際。簡而言之，在數位之路上毫無自己明確的方向，論述不是付諸闕如，便是雜亂無章，更遑論正確的策略。我倒覺得未來台灣的數位經濟發展路徑，可以借用上述的戲劇情節來比擬，有以下兩種：

其一，成為諸如阿大等專精某領域的高手。

前行政院院長張善政近日表示，面對全球高科技的發展趨勢，台灣應避開大眾市場，選擇利基市場，以有深度、小而美的領域為未來高科技發展方向。他認為，高科技是未來全世界不可逆的發展趨勢，可以從ABCD來看，分別代表人工智慧（AI）、區塊鏈（Blockchain）、雲端（Cloud）、大數據（Data）等領域。台灣的醫療、農業水準高，其他國家無法在短時間追上。如果可以將醫療、農業優勢與人工智慧結合應用，未來應該可以打入國際市場。

這個論點其實與前面說的武功理論不謀而和。數位匯流的全球平台，恰如張無忌之神功一般，是一個通用的平台，要比畫綜合性的武功（如數位應用的相關系統），少有人可以贏過他們；但是，諸如上述半導體、醫療、農業等，均是niche market（阿大等），發展得好，它仍然是全球在未來不敢忽視的重要力量。

數位匯流發展至今已逾十載，但從2016年開始，典範便已漸漸從匯流往分流應用方向移轉，台灣是要持續以不足的資源來發展綜合性武功平台，還是專注資源往某拳、腳、劍等應用方向深耕，這個方向的決定十分重要，有賴主事者的眼光與智慧。往者已矣，來者仍然可追。

其二是，成為像張無忌那般具有雄強無比內力的英雄。

在武俠小說中，不乏某人因緣際會得到百年神功的案例，突然變成號召天下、莫敢不從的不世之才。可惜的是，在現實世界裡，此種因緣際會是斷然不可能發生的，下了多少年苦功，得到多少年的功力，是完全沒有僥倖的，特別是在強調軟體及應用經濟整合的今日，這便是所謂的數位內功。

從現在開始，可以想見的，無論是大數據、人工智慧、物聯網、區塊鏈等，都將影響未來人類生活面向至深至遠，就像在武俠小說中上乘武功的內功心法一般，屬於數位內功的範疇，只要內功紮實，要學拳、學劍、學刀，都很容易上手。當然，台灣產業過去一直著重速成，淺碟、短視近利，要如何改變這樣的思維，讓台灣在未來可以脫胎換骨，還真的是一個難題。

至少，專心練就「一指神功」，可能都比朝野的「嘴上神功」務實多了。

（作者為科技媒體專欄作家）

(中國時報)