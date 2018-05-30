社會慘案不是別人家的事

2018年05月30日 04:11 中國時報 葉毓蘭

剁頭、分屍，這幾天的社會新聞很熱鬧，也很血腥。

日前，桃園市67歲丈夫為了財產，殺了68歲老妻，還將她大卸8塊；女兒手提著從父親房裡搜到裝著屍塊的垃圾袋去報警，而被害人最後身影竟是為凶手送早餐的畫面，更是令人不勝唏噓。

其實台灣的分屍案，多半是因某種原因（忌妒、愛恨、財物、家暴或精神疾病）殺人後，為了方便處理屍體、逃避司法追緝而進行分屍。

但是這兩天的案件，多到讓人怵目驚心。發生在雙北的兩件慘案，被害人都是成年、貌美，而且是經濟獨立的女性，凶手都是他們的男友。

板橋分屍案中的黃小姐，是台大外文碩士，認識朱男時間不長就同居，可能因為朱男是小留學生、英文好、外表俊俏、身材健美，黃小姐或許先是被外貌眩惑，同居相處後，才開始發現問題，想要分手已經來不及了；網紅主播邱小姐也是類似的狀況，她的男友外表還算斯文端正，如果不是鄰居與警察反應快速，搞不好廖男酒醒之後，可能也會「處理」邱小姐的遺體，就無法留得全屍了。

最不可思議的是，這些被害人與凶手交往時，家人好友都知情，甚至見過，但都無法幫助被害人趨吉避凶。去年南港小模命案的凶手程宇，被害人是他女友的閨蜜，他以付費外拍誘出被害人姦殺、盜刷信用卡後還想嫁禍女友。已婚的程宇和他想嫁禍的梁姓女友交往時，女友的母親見過程宇，看過程宇拿出來的名片，赫然是個國際名品的高階主管，深信不移，居然沒有常識去判斷。程宇不過20出頭，可以天花亂墜把梁母唬得一愣一愣，讓他登堂入室，以為女兒釣到一個年輕有為的金龜婿。

眼見不能為信。因為現在的仿冒工具太方便，幾可亂真！為了避免被害，父母對於兒女，要自幼就不斷耳提面命，教他們自保之道。

看到這些血腥的社會新聞時，應該和孩子們好好討論：被害人該如何逃脫厄運？如果時光倒流，一切重來，該做些什麼？

剁頭分屍案越來越多，可能原因有二，第一、很多凶手罹患思覺失調，但是不願意求醫服藥，而家人也擔心汙名化，所以一再隱忍，終至不可收拾。兩年前小燈泡案的凶手王景玉；今年3月下旬民雄發生弟弟在母親眼前將姊姊刺死剁頭的慘劇；甚至，日前桃園的夫殺妻剁頭分屍案，應該都屬於此類型。此外，台灣社會近來因為政治意識形態的對立，經常對銅像剁頭潑漆，雖然不是真的生命，但是血腥的暗示效果仍在。

台灣的媒體絕大多數的心思都放在藍綠惡鬥上，對於這些不忍卒睹的社會案件，都當成是別人家的事，但是當社會的安全網破了，我們不努力補破網時，或許，下一個被害人就是我們的親友了！

（作者為亞洲警察學會祕書長）

(中國時報)