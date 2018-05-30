美友台一次 台受傷一次

2018年05月30日 04:11 中國時報 陳一新

繼美國總統川普今年3月簽署讓北京非常不爽的《台灣旅行法》之後，美國聯邦眾議院近日又通過《2019財政年度國防授權法》，夾帶在該法案之下的修正案較去年更為友台，也更讓北京惱火。此外，參眾兩院各委員會也陸續通過《2018年亞洲再保證倡議法案》、《2018年台灣國防評估委員會法案》、《2018年台灣國際參與法案》和《台灣安全法》等議案，蔡政府表面上不斷感謝美國府會的支持，其實內心可能忐忑不安與叫苦不迭。

目前各項議案之中，最可能也會最快通過的莫過於聯邦眾議院軍委會提出的《2019財政年度國防授權法》。該案於5月24日在眾院院會獲得通過，比去年7月通過早了2個月，由於事涉五角大廈年度預算，若是參議院沒有太大意見，可望比去年提早過關。草案中的1253條內容指出，美國國防部應與我國相關部門進行軍事交流，評估包括台灣後備軍力在內的全面軍力、支持對台軍售、擴大聯合訓練，並提出專案建議，協助提升台灣的自我防禦能力。

共和黨眾議員培根於5月7日提出《2018年台灣國防評估委員會法案》，建議針對台灣的戰略規畫、國防採購與人員訓練等議題，五角大廈官員應提供專業意見與建言。另由聯邦參議院外交委員會亞太及國際網絡安全政策小組委員會4位參議員4月24日提出的《2018年亞洲再保證倡議法案》，建議美國定期對台軍售，強化美國在印太地區的領導地位。

此外，聯邦參議院外交委員會成員柯頓與賈德納共同提出的《台灣安全法》，除了主張確保美台互惠互利的安全、外交與經濟的連結之外，並進一步「明確化」雙方高層國防與外交官員的交流，及確保美國對台軍售常態化。最近訪問台北的賈德納甚至加碼宣稱台灣是美國的重要盟邦，並要求美國國防部長應邀請國軍，參與「2018年環太平洋多國軍事演習」與「2018年度紅旗空對空軍演」，迫使大陸一方面強化對台灣的文攻武嚇與外交打壓，一方面下令中國駐美大使崔天凱多次致函美國親台國會議員，對前述各法案中有關強化美台關係與交往的條文表達嚴重關切。

除了《2019財政年度國防授權法》一定會獲得國會通過送請總統簽署之外，其他較具爭議性或針對性的友台議案也可能遲早獲得國會通過，因為川普認為這些法案都會成為他制衡中國大陸的工具或籌碼。殊不知，國會每通過一項友台法案並為川普簽署成為美國法律修正案或法律後，就可能讓台灣受一次傷害，因為北京沒有能力也無意報復華府，但拿台灣開刀卻綽綽有餘。正如曾任「美中關係全國委員會」主席的藍普頓所言，如果川普對美中台關係並不熟悉，他與國會的一搭一唱適足以對台灣造成非常大的傷害。（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)