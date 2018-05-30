2018年05月30日 04:11 中國時報 何煖軒

淡江大學創辦人、前交通部長張建邦先生5月26日以90高齡逝世，社會各界同表哀悼。

民國70年張建邦先生擔任台北市議會議長，我有幸隨他進入議會擔任總務主任等工作，時值第4屆市議員任期，議會成員匯集各方一時碩彥，包括國民黨郁慕明、趙少康、蔣乃辛、吳碧珠及潘維剛，無黨籍除了黨外大老康水木、林文郎，更有陳水扁、謝長廷。

當時民進黨尚未成立，萬年國會也未改選，首都議會是全國矚目的政治舞台，當時仍是黨外政治菁英衝撞黨國體制，議會隨時都有衝突，張建邦擔任議長，肩負調和各方、確保議事正常運作。他首創下午2點到6點開會，早上則創辦議會圖書館，備妥各種市政資料供議員查詢、研究，議員們「早上研究議案，下午開會審議」，盡量讓議會討論重點在各項市政議題上，獲得歷屆市長的敬重。

民國78年北二高因徵收土地不順利，張建邦受命擔任交通部長，首創「公告地價加4成」的徵收方式，順利協助北二高用地取得，也奠定日後重大交通建設徵收的標準。張建邦也向當時的總統李登輝，報告台灣高速鐵路興建方案，獲得首肯成立交通部「高速鐵路工程籌備處」專責辦理規畫與執行高鐵建設事宜。沒有張建邦，就沒有高鐵通車10年的今日榮景。

另外，通往宜蘭最方便的國道五號，原本規畫僅是北宜快速道路，但在張建邦的遠見下，提升為北宜高速公路，才有了今天國五的規模，張建邦先生可謂「台灣近代重大交通建設的重要推手」。

張建邦更推動「開放天空」，時有辜濂松申請成立華信航空，張榮發申請成立長榮航空，受到多方阻力，張建邦力主開放，協助台灣航空界朝資本多元方向發展，也受命籌建桃園機場第二航站及高雄國際機場擴建計畫，奠定此後30年台灣民用航空榮景，居功厥偉。

國人最喜愛的台灣燈會，近年來有不少政客欲攬其功，其實，最早名為台北燈會的台灣燈會，就是張建邦先生促成，以往民眾過元宵節習慣是到寺廟觀賞花燈，張建邦想要舉辦全國性的燈會推動觀光，但連當時觀光局長都認為難度太高，張建邦不放棄，自己親上前線協調，在台北市善導寺備妥齋席，透過人脈號召全國寺廟住持出席溝通，懇請各大寺廟將元宵節展出的民藝花燈，分其半送至中正紀念堂展出，因此有了台灣燈會。

張建邦逝世前最遺憾的，是以多年擔任國民黨中常委的資深國民黨員身分，2004年獲得前總統陳水扁提名為監察院長，卻受到國民黨內主事者反唇相譏「不是國民黨員」，讓原本力圖改革監察院的他備感遺憾。

不過回顧張建邦一生，橫跨教育界、交通界，推動國家重大建設展現的的魄力與遠見，奠定議會政治超越黨派、立場，建立理性溝通典範，對於交通建設的遠見與民主政治的貢獻不容抹滅，先生一生閱歷堪為年輕人的典範。（作者為華航董事長）

(中國時報)