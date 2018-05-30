水電雙缺 政府必須面對真相

2018年05月30日 04:11 中國時報 主筆室

時序進入5月底，距離酷暑盛夏還有一些時間，但台灣已提早進入「不平靜」時段；供電警報已令人心浮氣躁，水資源供應也因天旱缺雨，警訊頻傳。回頭看行政院長賴清德上任，宣稱要解決企業投資生產的「五缺」問題，結果馬上碰到缺電、缺水問題，確實相當諷刺。蔡政府若不能體認問題的嚴重，提出有效因應措施，放任問題惡化，必將對年底選情產生不利影響。

今年氣候異常炎熱，才5月就頻頻出現30度以上高溫，更創下122年以來的5月新高溫。高溫造成用電量大增，台電備轉容量率經常在供電吃緊、限電警戒的黃、紅燈之間徘徊。從年初至今，備轉容量率達10%以上的「供電充裕」天數不到10天，卻一再出現不到3%的限電警戒。供電不足之勢非常明顯，企業只能「皮繃緊」祈禱度日。

水情同樣出現吃緊，過去在冬天枯水期後，3月到5月水庫蓄水量會較低，但5、6月梅雨帶來甘霖後，水位蓄水量就能回升。今年梅雨遲遲不來，幾個月不下雨，南部水庫紛拉警報，蓄水量只剩1到3成，南部最重要的曾文水庫蓄水量更降到5%，是近10年來最低。南部水庫拉警報，除了對農業產生衝擊外，南部製造業重鎮南科的廠商，更是擔心要開始「運水、搶水」，否則生產活動無以為繼。

賴清德上任後曾以解決影響企業投資的「五缺」為施政重點，「五缺」中水、電就占了兩項，但由今年水電同時拉警報來看，只能說「效果不彰」。雖然政策效果要一些時間才能顯現，但我們必須提醒：從中長期角度看，缺水、缺電問題可能更嚴重而非舒緩，蔡政府必須嚴肅以對。

以缺電問題而言，其實從蔡政府上台以來，能源專家就一直針對綠營的能源政策提出諍言，認為躁進廢核必然導致缺電；實務上因綠電進度難掌握，同時無法作為基載供電，最後只能借助火力電廠，因此汙染、排放只增不減。這些預測現在一一應驗。

再以缺水問題而言，台灣雖然年平均降雨量高達2500公釐左右，是全球平均年雨量的兩倍以上，但因有8成的雨量集中下在5到10月的豐水期，加上地勢陡峭，7成以上的降雨全都流進大海。結果台灣反而在全球缺水國中排行前20名內，每人平均每年可用水量僅為全球平均的1/6。因此，台灣要不缺水，水利建設的開發、維護之優劣是關鍵因素。

展望未來，蔡政府是否就能解決缺水、缺電問題，坦白說，並不樂觀，甚至只要不惡化就已是萬幸了。以供電而言，5月底的低備轉容量率固然是因有部分機組仍在歲修，被「卡住」的核電機組亦尚待核准重啟；但即使歲修機組歸隊、核電機組重啟，因夏天尖峰用量不斷創新高，備轉容量率仍只能維持在5%左右。核電機組在非核家園政策下將逐一除役；蔡政府倚為重鎮的風力發電，因為台灣夏天風力不足，不可能彌補電力缺口。這幾天電力吃緊，風電發電率仍在裝置容量的區區幾個百分點內，即可看出風電不足恃。

再以缺水問題而言，國內能開發的大型水利建設大概都已做完，要再新增水利設施，一來量小幫助不大，二來環保團體與地方民意幾乎全數反對，重點只能擺在集水區的保護、水庫的維護（如清淤泥），但遺憾的是，我們看不到政府在降低漏水率、清理淤泥、甚至強化集水區保護上有任何積極作為。而想藉著企業加強節水因應，其空間亦有限，以竹科而言，企業用水回收率已達85%，算是把水用到極致，難以再節水。但企業投資設廠仍要增加用水，台積電南科投資設廠案，就讓南科每天增加17萬噸的用水量，因而必須調度農業用水。

缺水主要是氣候加上管理不良所導致，或許仍可說歸因於「天災」的成分居多；但缺電卻是百分之百「人禍」造成。南科缺水已是常態，但政府至今仍無妥善政策解決；至於人禍型的缺電，則更完全看不到政府願正視現實、回歸專業檢討能源政策，從總統到部長只會談「供電充足，只是調度問題」的空話。長此下去，水電問題將成為台灣經濟發展的致命傷。

(中國時報)