拔掉兩個部長後

友善列印
中國時報
主筆室

教育部長吳茂昆辭職，短短40天，蔡政府又消耗掉一位學術界人士。早在吳茂昆欣喜上任之初，各界就預言他幹不了多久，畢竟，拔管的階段任務他是達成了，但是沒有讓管中閔一招斃命，對蔡政府的負評仍在發酵，蔡政府考量對大選的影響，拔管案必須設定停損點，吳茂昆就這樣被拔了。

拔管拔掉兩個部長後，誰還敢接手教育部長？關鍵是蔡政府怎麼樣處理台大校長案。如果仍然執意拔管，要台大遴選委員會重選，下一任部長仍然注定短命；除非蔡政府「認栽」，新任教育部長上台第一件事就是核准管中閔的人事案，否則，新任教育部長還是得背著「打壓大學自主」的惡名，只要稍有學術良知者，誰願意幹？

從拔管案連帶拔掉兩個部長，就可以知道這個問題對蔡政府有多棘手。本來只是一件非常單純的事，教育部依法核准任命即可，啥事都沒。只因為管中閔不符合蔡政府的需求，說什麼也不能讓他上任，找盡各種理由，必欲除之而後快。蔡政府用人隨心所欲慣了，就算實習生出任北農總經理，處事荒誕百出，但蔡政府要她幹，誰都不能有意見。

可是管中閔牽涉的是台大，是學術界，是全台聲望最高的學府，更何況「大學自治」早已是國人共識，而且遴選過程合理合法，不是台大遴選委員會有瑕疵，而是教育部奉命吹毛求疵，拔管案拔得太牽強，用力過度，當然是人仰馬翻。

拔管案走到今天，應該得到一個啟示，教育政策應回歸教育常態，尊重大學自主，蔡政府還不放手嗎？

(中國時報)

水電雙缺 政府必須面對真相 兩岸統一須經台灣公投

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。