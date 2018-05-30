兩岸統一須經台灣公投

2018年05月30日 04:11 中國時報 黃清龍

布吉納法索上周宣布與我國斷交後，蔡總統憤而說出「不會再忍讓」和「走自己的路」等重話，陸委會隨即宣布將嚴限陸方人員來台，兩岸儼然將回到扁時代的對抗老路，令人深以為憂。

這一波兩岸變局的起因雖是一連串美、中、台三邊關係互動的結果，但在兩岸互責對方破壞現狀的爭辯中，反而突出一個關鍵問題，即儘管「維持現狀」乃是兩岸共同珍視的價值，雙方其實都在破壞現狀或改變現狀。這也說明所謂「維持現狀」只是一種語言偽術，現狀根本不可能永遠維持。且因民共缺乏互信，即使民進黨重新確認並承認九二共識，兩岸關係也不可能恢復原貌。

一旦兩岸走回對抗的老路，依照當前局勢，大陸不會放鬆對台灣的國際打壓，有一天台灣可能會丟掉所有邦交國，屆時「中華民國」將連「名存」的根基都沒有了。但這真的是大陸想要的結果嗎？問題於是回到大陸究竟要的是什麼。

習近平曾說：「兩岸問題的關鍵在於大陸本身的進步與發展」，展現大陸自信的一面，亦即隨著大陸在經濟、社會、政治、人民生活水準、文明程度，以及國際地位的提升，台灣民眾對大陸的看法也會跟著改觀，統一的條件就會發生變化。

十九大後，大陸涉台單位發起建構新的兩岸統一論述，基本不離「一國兩制、和平統一」的基調，重點則是要「說服台灣民眾為什麼要統一？」也就是強調未來的兩岸結局不是選擇題，而是只有統一這個選項，差別在於如何統一而已。

根據大陸《反分裂國家法》第5條明定「以和平方式實現祖國統一，最符合台灣海峽兩岸同胞的根本利益。國家以最大的誠意，盡最大的努力，實現和平統一。國家和平統一後，台灣可以實行不同於大陸的制度，高度自治。」然而何謂「和平方式」，大陸方面至今並沒有具體的說明。

其實關於和平統一的方法在民進黨的《台灣前途決議文》中已提供了答案，那就是以公民投票的方式決定，這也是台灣社會的共識。因此如果以《台灣前途決議文》中的「公民投票」來界定大陸《反分裂國家法》中的「和平方式」﹐兩岸目前的紛擾就可迎刃而解。這是企業家曹興誠先生早在20年前就已提出的創見。

其具體的步驟如下：一、台灣不必舉辦「獨立公投」，因為現狀就是獨立。二、台灣不排斥與大陸統一，惟統一必須順應台灣民意，即必須通過「統一公投」。三、「統一公投」應由大陸提出，以免台灣激生內部爭議。四、大陸提出「統一公投」之前，應將其「高度自治」之具體實施內容，連同台灣人在統一後之權利、義務等等，公開予以詳盡說明，以便台灣百姓做出判斷與決定。五、如果公投沒過，兩岸繼續維持現狀，若干年後可再提出。六、統一公投如果通過，表示多數台灣民眾同意，統一較獨立現狀有利，兩岸即可完成統一。

對台灣來說，「維持現狀」是多數人的想法，但如前所述，所謂現狀根本不可能永遠維持，「統一」終究是必須面對的問題；對大陸來說，「兩岸統一」是無比神聖的歷史任務，但唯有經過民主程序下的統一，兩岸才能「心靈契合」，真正實現中華民族的偉大復興。

(中國時報)