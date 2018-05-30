2018年05月30日 04:11 中國時報 羅智強

目前的2018選情，蘇貞昌大幅落後，柯文哲與林佳龍民調落入「死亡交叉」，就連高雄，陳其邁也被韓國瑜快速拉近。中央執政可能是資產，也可能是包袱，而蔡英文明顯是後者。

從教育部長吳茂昆的緊急請辭，就可以看出民進黨面對年底選舉的壓力。原本國民黨的口號都已經想好了，「投給○○○，就是投給吳茂昆」，「一人一票，還台大一個公道」，但民進黨的候選人們顯然不想揹這個鍋，逼迫吳茂昆趕緊（被）請辭。

然而，在導演與編劇沒變的情況下，換吳茂昆一個演員，能改變「卡管」案給人民的惡感嗎？

民進黨的第二個豬隊友，則是「深澳電廠」。選前民進黨反核四、批評台電藏電，說得很大聲：「廢核四不缺電」，而現在，廢核四一定缺電，而且缺電還要用空汙最嚴重的燃煤電廠來補。

這些風險，馬總統當初都提醒過了。深澳電廠對民進黨最大的衝擊是，「擁核派」證明了民進黨「不缺電」的謊言，而反核的環團更反對燃煤發電，民進黨落入了能源政策的「兩面不是人」窘境。民進黨有時很無辜地說，「不蓋深澳，缺電怎麼辦」？人民只會翻白眼質疑「你當初明明是要增加天然氣、減少燃煤，現在怎麼反過來？」

除此之外，還有一些小豬隊友，像是一開口就展現傲慢嘴臉的顧立雄，帳也看不懂的「高薪實習生」吳音寧，動輒跟人民對嗆的段宜康，專查扁案的陳師孟，把馬英九越打越紅的北檢等等，族繁不及備載。

蔡政府的豬隊友們，不只害到民進黨提名人，也害到了民進黨的盟友柯文哲。柯文哲原本選情穩定樂觀，蔡英文偏偏要強驗「台灣價值」DNA，逼得柯文哲先道歉又收回，兩面不是人。

或許，蔡英文的如意算盤是，把柯文哲推向「紅統」，讓民進黨提名人鞏固基本盤40%，則台北市勝選有望，沒想到現在是A咖不願出戰，被綠營支持者邊緣化的反而是姚文智。

上帝要毀滅一個人，必先使他瘋狂，在民進黨種種的倒行逆施中，看似國民黨有了一線生機，但選民還是會問：「民進黨不行，但國民黨就行嗎？」

拜民進黨豬隊友攪局之賜，國民黨現在的各地選情稍有看漲，然而國民黨對於各項政策都沒有明確的主張，民眾手中那張票，最後會投向國民黨候選人嗎？這是每一位國民黨員必須向台灣人民證明的問題。

（作者為總統府前副祕書長）

(中國時報)