2018年05月30日 04:11 中國時報 劉心月

藍綠六都人選幾乎底定，選戰正式開打。令人驚訝的最新高雄民調數字宣告2018大選翻盤的機率正逐漸升高。

代表國民黨參選高雄市長的韓國瑜在《旺旺中時》近日的民調中，支持度達33.1%，僅落後支持度為39.5%的民進黨陳其邁6.4個百分點。距離投票日還有半年，兩人民調如此接近，看來選戰將很刺激。

《旺旺中時》民調有幾點值得關注。第一，這是國民黨中常會正式通過提名韓國瑜後的第2天所做的民調，在此之前10天，新台灣國策智庫所做的民調顯示，陳其邁的支持度贏過韓國瑜31個百分點；在國民黨正式提名後，《旺旺中時》所做的民調顯示，韓國瑜的人氣已大幅提升。

這表示韓國瑜「賺錢、賺錢、再賺錢」的競選主軸，已經很快地得到了高雄選民的認同；此外，國民黨確定提名後，藍軍支持者正迅速歸隊。藍綠選民各就各位的現象，相信也會在台北市出現，因此早前姚文智民調低至不可思議的情況，應該會在民進黨確定提名後出現改觀，選情增溫中的國民黨候選人丁守中，對此現象宜提高警覺，切莫認為姚文智會一路走趴而輕敵。

其次，民調顯示在中間選民部分，陳其邁微幅領先韓國瑜，但在誤差範圍內；有趣的是，在年齡層60歲以上及29歲以下，陳都領先，且領先幅度不小；但在40歲至49歲之間的選民中，韓國瑜則以39%贏過陳其邁的35.7%。

60歲以上的高雄人是民進黨傳統的支持者，29歲以下的族群成長過程中缺乏國民黨在高雄執政的經驗與記憶，因此難以跟民進黨的執政成績進行對照；但是40歲至49歲之間的中壯世代選民，正在就業或創業的階段，對高雄的經濟不振感受最深，自然也會對韓國瑜有所期待，希望他若能出線，可以讓高雄擺脫「又老又窮」的宿命。

民進黨雖已在高雄執政20年，但陳其邁並非現任，對選民來說，他同樣也是一個新的選擇，因此，陳其邁不一定能繼承所謂的執政優勢；更何況，民進黨在高雄、乃至於在中央的執政成績，不見得能夠成為陳其邁的資產，從蔡英文總統和閣揆賴清德的民調每況愈下、完全不見起色來看，對民進黨2018年的百里侯參選者來說，中央執政的包袱恐怕會是個大麻煩。

雖然韓國瑜是代表國民黨參選，不過可能是因為已離開政壇一段日子，他身上並沒有太多政黨的習氣；再加上民進黨硬搶北農總經理的吃相實在太難看，反而讓這個過去其實沒有太多人注意的職位，一下子變得動見觀瞻，韓國瑜也因緣際會，反而以北農總經理的專業經理人形象為人們所熟知。

決定投入高雄市長的選舉後，韓國瑜強調「讓政治留在台北」，有意識地要讓高雄擺脫政黨惡鬥；對照民進黨連初選對自己人都是砍得刀刀見骨，兩相比較之下，韓國瑜和氣生財的務實姿態，確實存在一定的魅力。

當然，現在要談高雄變天還言之過早，但風向確實在改變中。韓國瑜若想翻轉高雄，要借的東風，就是經濟。

（作者為作家）

(中國時報)