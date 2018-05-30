2018年05月30日 04:11 中國時報 邱祖胤

日本超級偶像木村拓哉與工藤靜香的女兒木村光希出道，在亞洲藝能界掀起一陣旋風，許多粉絲這才驚覺，原來永遠不老的木村拓哉也50歲了，而且有女初長成；有些人則驚嘆木村光希兼具父母特質，顏值高且充滿靈氣；也有不少人嗤之以鼻，認為她是靠爸族、星二代，能否大紅，過幾年再說不遲。

的確，這些年，眾人總把星二代、富二代、官二代、政二代和靠爸族畫上等號，認為他們除了上一代的餘蔭，便什麼都不是。所謂富不過三代，二代多出敗家子，看衰他們、甚至鄙視他們的人不少。這也令許多力求上進、甚至以突破上一代成就為目標的二代們為之氣結，他們所有努力都被視為空氣，二代成為原罪，靠爸（媽）成為髒字。

這樣的鄙視心理很容易理解，巨富、地位得之有道，除非有犯罪或勾結證據，外人多半稱羡。但二代卻含著金湯匙生來便有資源，小老百姓難免覺得不平。

不過細數中外歷史，承平的年代，多半需靠世家大族的力量維穩，政商名流靠二代、三代接力傳承經驗、財富與人脈，更靠著龐大的社交資源合縱連橫，達到政通人和的境地。中間固然易生弊端，也會因政權交替而有所流動，但家族及菁英的力量成為中流砥柱，多半事半功倍，利益民生。君不見最民主的美國，也有甘迺迪、布希乃至川普家族，歐洲亦不少見傳承百年的世家；眾所熟悉的三國故事，劉、關、張都有雄厚的家族背景，曹操、司馬懿更靠著家族資源撐起一個朝代。

誠然，有家族就有私心，私心卻不見得是壞事，且舉一個發生在歐洲的實例。曾有台灣的紅酒迷，為了一支名貴的葡萄酒，千方百計追到法國百年酒莊，透過各種關係，終獲酒莊主人同意，購得數箱名酒，然而，當酒莊主人知道這些酒是要帶回台灣，卻馬上回絕，說這些酒歷經長途運輸必定變質，就算空運，味道也差之千里。

台灣酒迷聞之雖然失望，卻對酒莊主人的堅持備感佩服，但主人後面的一席話卻更令人動容。他說他的酒莊是要傳承百代，有些酒甚至是準備留給他看不到的曾孫喝的，但想到他的曾孫、太孫喝到這些酒時的讚嘆與笑容，他願投注更多心力研發、釀酒。

華人釀酒，頂多壯元紅、女兒紅，兒子中壯元、女兒出嫁時能喝，便心滿意足，釀給孫子喝，似乎少見，釀給看不見的曾孫、太孫喝？再說吧。

世家之所以能屹立，憑的不是運氣與手段，而是家學與家訓，否則一代累積的財富與資源，不肖的二代、三代，不消三五年便啃光。我們一直在談傳承、永續經營，如果不能懷有讓看不到的子孫也受惠的心情，一切都是枉然。日本向來不乏藝人家族，且成績斐然，木村光希是否能超越其父母，更上層樓？值得期待。

(中國時報)