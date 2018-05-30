2018年05月30日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

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國父紀念館設計者、建築師王大閎，28日晚間7點5分在家中過世，享壽101歲。王大閎的兒子王守正表示，王大閎在睡夢中過世，十分安詳，家人正陸續趕回台北家中。後事將低調處理，僅舉辦家祭，不會對外辦公祭。

中西貫通 敢於走出框架

王守正表示，他父親在4年前中風後臥床，影響到他的健康情況，但昨天走得很安詳，「他個性崇尚自然、順天意，與世無爭，帶給我們很深的影響。」

建築師李乾朗也表示，放眼兩岸華人建築界，與王大閎同一輩的建築師中，只有他敢於走出傳統框架，設計現代主義的建築，是在建築中融合東西方精神的第一人。

李乾朗表示，他曾在拜訪王大閎時，問他最滿意自己設計的哪一棟建築？王大閎先說最滿意的是「下一個設計」，後來在追問下，才回答是「台大嚴慶齡工業研究中心大樓」。李乾朗表示，「他律己嚴謹，感性都表現在建築和文學中。台灣建築界所有的人都尊敬他。」

最愛作品 慶齡工業中心

王大閎1917年生於北京，父親是中華民國首任外交總長王寵惠。王大閎是第一個接受西方完整建築教育的華人建築師，曾在英國劍橋大學、美國哈佛大學就讀，在哈佛時更和貝聿銘是同窗，師承德國現代建築大師格羅佩斯。

李乾朗表示，王大閎不只是台灣受到最完整的建築教育，也是最直接受到德國包浩斯訓練的建築師。

1947年王大閎到上海與朋友成立「五聯建築師事務所」，之後隨國民政府來台，成立「大洪建築師事務所」。在他40多年的執業生涯中，一共設計了100多棟建築，其中多為官方的公共建築和私人委託住宅案，如登月紀念碑計畫案、外交部、台大第一學生活動中心等是他的代表作，被譽為「建築詩人」。

自宅重建 矗立北美館旁

王大閎1953年完成「建國南路自宅」，將中國傳統蘇州庭園和西方現代主義極簡概念結合，設計簡潔雅緻，在50年代十分少見，被視為中國建築現代化的起點。自宅在易手後，於70年代被拆除，直到2017年在許多建築界人士奔走下，終於在台北市立美術館旁的美術公園重建。

除了建築，王大閎也鍾情於文學，曾以英文寫過描述烏托邦的科幻小說《幻城》，其中融合自己的故事，猶如自傳，也曾翻譯改寫小說家王爾德的《杜連魁》。

(中國時報)