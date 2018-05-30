黃大徽春之祭 跳出愛恨交織

香港編舞家黃大徽作品《春之祭》，表現對舞蹈的愛恨，他演出並和螢幕裡的自己思辨舞蹈為何物。（國家兩廳院提供）

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中國時報
／台北報導

俄國作曲家史特拉汶斯基舉世聞名的舞劇作品《春之祭》，不管是新穎的音樂聲響，或是熱烈的獻祭之舞，都為百年來的表演藝術樹立典範。舉凡編舞大師碧娜‧鮑許、或是香港編舞家黃大徽等人，都延續作品的精神，以原本的舞劇音樂，編創全新舞作《春之祭》。

黃大徽表示：「編創《春之祭》是一段衝撞自我的過程，道出我對舞蹈又愛又恨的人生。」

1962年出生的黃大徽，曾任職媒體，即使半路出家編舞、跳舞，但他表示，自己是以新聞人求真的態度面對編舞和創作。

黃大徽表示，他在大學一年級就讀新聞系的懵懂少年時期，因想探索自己的潛質而接觸舞蹈，「那時同學都忙著打工、玩耍，但我就想到處看看自己還會什麼，所以看了很多電影、表演，也去上了一堂芭蕾舞課。」

回想第一堂芭蕾舞課，黃大徽形容自己簡直是落荒而逃，「我很快就知道那不是自己想要的舞蹈類型，後來才輾轉到城市當代舞團學現代舞，但是我怎麼努力，腿也無法像同學舉得那麼高，令我感到困頓，為什麼非得照那樣子跳才是好呢？」

帶著對舞蹈的困惑，黃大徽畢業後開始從事新聞工作，某天接到導演林奕華電話，邀請他參與倫敦的演出，才重拾舞蹈夢，「我在歐洲看了很多現代舞，也上了工作坊，才發現現代舞的世界這麼寬闊，不是只有一種標準，才重新燃起我的舞蹈魂，回來之後再上了9個月的班，就把工作辭了，決心往舞蹈發展。」

黃大徽表示，他從《春之祭》的音樂裡感受到一股原始的脈動，引發他編舞的直覺，「那是一種強烈的倔強感，就好像我和舞蹈之間的關係，雖曾感到疑惑，但永不停歇。」

(中國時報)

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