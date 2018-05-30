貝爾四季心情 獻給台灣樂迷

2018年05月30日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

從小提琴家、指揮家到音樂總監，美國小提琴家約夏‧貝爾總是不斷挑戰自我，今年他首度率領英國聖馬丁學院管弦樂團訪台，帶來韋瓦第《四季》小提琴協奏曲，用經典款待台灣樂迷。貝爾說，《四季》小提琴協奏曲對於每位小提琴家都有獨特的意義，「樂曲中的裝飾音總能給音樂家發揮的空間，這也是首非常個人化的樂作，可以聽見演奏家的心情。」

貝爾表示，「聖馬丁學院管絃樂團已經是一個有60年歷史的樂團，我接任音樂總監7年，還是很興奮，我希望用我的方式為樂團注入新的活力。」貝爾說，他是以小提琴家的角度來帶領這個樂團，「我是拿小提琴，不是拿指揮棒，我們用肢體與眼神傳遞訊息，團員也因此被激發了潛能，我們一起創造音樂。」

約夏‧貝爾1967年出生於美國，從小就是音樂神童，17歲就登上了紐約卡內基音樂廳演出，自此征服美國樂壇，至今每年音樂會演出超過200場以上。2011年起他接任英國知名室內樂團聖馬丁學院管絃樂團音樂總監，證明了約夏‧貝爾的音樂實力。

對於外界一直記得他當街頭藝人的那一段，貝爾顯得很靦腆，「那是我人生很短暫的45分鐘，沒想到被社群網站持續轉發，對我來說，有經驗就好了。」

現在演奏家已經很少會自己寫裝飾奏並演出，貝爾說，「演奏家跟作曲家應該是一體兩面，我很喜歡的音樂英雄包括海飛茲、克萊斯勒都是自己寫裝飾奏，不但可以更貼近音樂本身，也展現心之所想。」貝爾從20歲就開始寫布拉姆斯《小提琴協奏曲》的裝飾奏並演出，「希望有一天我也可以成為一位作曲家。」

(中國時報)