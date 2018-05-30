郭雪芙遊巴黎伴虎童慶生

2018年05月30日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

郭雪芙昨舉辦首張EP《LOVE樂芙》記者會。（粘耿豪攝）

郭雪芙29日舉辦首張EP《LOVE樂芙》記者會，她首次獨自出輯，心情很緊繃，「我只怕唱不好」，自認以前在女團Dream Girls時較輕鬆，大家可以一起分擔壓力。她今年出道10周年，昨記者會上除了首播新歌〈I Love You〉MV外，也預告將於7月發行《蛻變》寫真書，並搶先曝光寫真書的照片。

郭雪芙為寫真書遠赴巴黎拍攝，在巴黎街頭遇上一位臉上畫老虎裝扮的小男孩，她主動搭訕小男孩，恰巧當天是男孩生日，他們在街頭一起唱著生日快樂歌。而將在6月30日迎來30歲生日的她，表示自己單身多年，「我都一個人，不愛出門，認識不到別人」，並強調目前只想把工作完成，最大心願是給自己一個假期，「我想去坐遊輪，從基隆坐到日本去玩。」

她憶起在巴黎還路過一間火腿店，帥氣的法國店員熱烈歡迎她去試吃，「但我已經忘記他長怎樣，我只記得火腿。」她最後購買50歐元（約台幣1700元）火腿，她把火腿與香奈兒包包一起拿在手上，笑稱「這是火腿與香奈兒的相遇」。

保持鎮定避流言

而她被問及3月出席時尚活動，談到前團員李毓芬、宋米秦近況時，被拍到疑似跟經紀人說：「他沒有來擋。」引發網友討論，她昨解釋，當時真的是在講衣服斷掉的事，經紀人提醒她以後發生任何事都別慌張，她則打趣說：「就算內褲掉下來，還是回到房間再說。」

(中國時報)