短髮小嫻卸睫毛「路更寬」

2018年05月30日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

小嫻為《女兵日記》剃超短髮，練出健美二頭肌。

TVBS首部自製八點檔《女兵日記》29日在屏東墾丁舉行卡司見面會。這分別是兩個女主角劉香慈結婚生子以及小嫻婚變後的第一部戲，劉香慈分享婚後在家庭與事業之間掙扎的心情，當她提到傳統觀念中不管女生事業衝得多好，一旦結婚生小孩，就算另一半支持，但也許長輩或其他第三個聲音也會告訴你要「自我抉擇」，一旁的小嫻心有所感突然大呼：「沒錯！」

這是小嫻與何守正婚變後的第一個戲劇演出，剪了超短髮、練出健美二頭肌的她說：「我也沒什麼工作，真有戲來為何不珍惜？有戲拍真的好感謝、好感恩！」她沒想過居然還有機會出來拍戲，「這部戲讓你有改變、還遇到這麼好的演員們，又可以離開台北，屏東真的好好玩、東西好好吃，一切都很棒。」

小嫻為戲剪短髮，且愈剪愈短，她坦言當時腦中有一首歌飄過：「回憶過去～」現場唱起了《新不了情》，是否呼應到現實生活中的感情，她笑回：「哎唷！不要扯我的事啦！」她表示，現在自己就像爸爸說的「路會更寬」，除了為戲剃髮，才剛拍幾場戲時，導演問她：「可以不要有眼睫毛嗎？」她當天就去把嫁接睫毛都卸掉，後來她主動跟化妝師說「不然眼線也不要好了」，還被勸阻，「突然發現頭髮沒了、眼睫毛沒了，你習慣的一切都沒有時，其實也還可以。」

劉香慈升官連長

劉香慈繼2010年的《新兵日記》後「第三度入伍」，她笑說，做夢都沒有想到會再度進入軍營，她從最美士官長升等成最美連長，戲外身分也從單身進入人生另一階段，有了老公和小孩，戲裡戲外都相呼應，幸運的是，現實中的她還滿幸福的，可以繼續追求自己的理想，沒有受到傳統束縛。

(中國時報)