巴布狄倫8／2再次降臨台灣

2018年05月30日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

暌違7年，美國音樂史上傳奇人物巴布狄倫（Bob Dylan）即將於8月2日在台北國際會議中心開唱。巴布狄倫預計將於台灣、日本、香港、新加坡、澳洲等地舉辦13場演唱會，首場於日本搖滾音樂祭Fuji Rock登場，台灣被列為第2站。

巴布狄倫今年77歲，上周才在紐約「被過生日」，低調的他沒出席，但老牌歌手鮑伯紐維思（Bob Neuwirth）等人，甚至演員比爾莫瑞（Bill Murray）、史蒂夫布希密（Steve Buscemi）都來了，重新演繹他1963年4月演唱會曲目，足見巴布狄倫在演藝圈的分量。

影響全球文化思潮

巴布狄倫拿過12座葛萊美獎、1座金球獎與1座奧斯卡金像獎，全球累計唱片銷售量超過1250萬張。他的前8張錄音室專輯被大眾認為是職涯中最佳作品，2006年的《摩登時代》是最受歡迎的專輯之一，全球銷售量超過250萬張。

身為民謠詩人、搖滾教父，巴布狄倫在60年代創先以如詩的文字寫出代表當代美國土地、文化、新一代知識分子、年輕人心態的樂曲，動聽的旋律加上深刻省思，在大時代潮流中傳唱各國，進一步影響全球的文化思潮運動，讓他在2016年12月獲瑞典學院頒發諾貝爾文學獎。巴布狄倫演唱會門票今（30日）中午12點開賣，票價自2800元至1萬800元不等，購票請洽於寬宏售票。

(中國時報)