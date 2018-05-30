《侏羅紀世界》續集 恐龍女英雄超逼真

2018年05月30日 04:11 中國時報 徐桐炘 （上海傳真） 報導（上海傳真）

恐龍們又回來了！《侏羅紀世界：殞落國度》描寫上集被廢棄的努布拉島恐龍樂園後續事件，人類離開3年後島上火山即將爆發，克里斯普萊特（Chris Pratt）飾演的生物行為學者和樂園前經營者演員布萊絲達拉斯霍華（Bryce Dallas Howard）返回孤島，在熔岩噴發的危機中搶救寶貴生命。該系列每集都有「新亮點」，科學家在瘋狂基因改造下養殖出地球有史以來最致命的動物「帝王迅猛龍」。

克里斯透露：「帝王迅猛龍打開這整個故事的格局，也為未來的『侏羅紀系』電影如何發展埋下伏筆。」上集「大魔王」帝王暴龍以智商騙過克里斯等人，成功逃出禁錮造成島上災害，最後不敵人類與其他恐龍攻擊而亡，但科學家不死心想創造出戰場終極武器，帝王迅猛龍不僅懂得觀察埋伏、開門，融合克里斯馴服的迅猛龍「小藍」的DNA，能夠服從指令殺死敵方目標。

機械恐龍搭配特效

「小藍」在《侏羅紀世界》是馴養迅猛龍群中唯一倖存者，在續集《侏羅紀世界：殞落國度》依然搶盡鋒頭，可稱為該系列數一數二的女英雄，但她在片中一度嚴重受傷，需要接受麻醉、手術和輸血，劇組特地請生物特效團隊打造實體平躺的「小藍」，請獸醫解說動物應有的反射動作，動員12位操偶師和表演者讓恐龍做出逼真動作，包含流口水、流汗和眨眼睛，片中共有5隻機械恐龍搭配動畫特效，讓影迷幾乎無法辨別「真假」。該片6月6日在台上映。

(中國時報)