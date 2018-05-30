2018年05月30日 01:16 中國時報 陶福媛 報導

最近熱映中的韓劇《金裝律師》，張東健飾演的王牌律師上庭前都會配戴ZENITH腕表。（擷自官網海報）

鄭雨盛最近受邀擔任浪琴表品牌大使。（Longines提供）

張東健在《金裝律師》中配戴ZENITH腕表。（擷自官網）

朴敘俊的新戲《金秘書為何這樣》即將上映，戲中他將穿正裝配戴萬寶龍腕表。（擷自官網海報）

鐘表吹起「韓流瘋」，繼浪琴表（Longines）邀請鄭雨盛（Jung Woo-Sung）擔任品牌大使後，最近在熱門韓劇《金裝律師》（SUITS）中，飾演王牌律師的張東健在戲中配戴ZENITH表；即將在6月上映的《金秘書為何這樣》，飾演富二代的朴敘俊也將戴上他新近代言的萬寶龍（Montblanc）手表，一場腕表之戰，即將在韓國男神的腕上見真章。

改編自美國熱門劇集《SUITS》的同名韓劇《金裝律師》，目前正在熱映中，劇中張東健飾演的王牌律師，每次上法庭前，都會從腕表收藏盒中選擇一只自己最愛的ZENITH腕表配戴出庭，儼然是一種出征的儀式，帥氣指數破表。

《金秘書為何這樣》改編自同名漫畫，飾演企業家的男主角朴敘俊也將配戴他代言的萬寶龍（Montblanc）腕表和名筆入鏡，新劇開播前朴敘俊接受韓國ESQUIRE雜誌專訪登上封面，托腮微笑的手腕配戴一只萬寶龍腕表，十分搶鏡。

他在訪問中指出，代言萬寶龍後最大的改變，就是平時不太理會他的弟弟，一看到他成為品牌首位韓國代言人的新聞後，竟然馬上與他連繫，讓他覺得又好氣又好笑。

(中國時報)