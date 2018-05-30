2018年05月30日 01:16 中國時報 陳張眾 報導

人造羽毛上衣宛若盔甲般捍衛女性的自信魅力，混搭的蕾絲短裙更凸顯出本季強調的破格感。（LV提供）

LV女裝創意總監Nicolas Ghesquiere（左）與品牌代言人艾瑪史東於秀後開心合影。（LV提供）

模特腳踩造型獨特的運動長靴出場，一襲誇張的80年代肩線與立體剪裁下著，交織出剛強又女性化的當代形象。（LV提供）

美國版《VOGUE》雜誌創意總監葛蕾絲柯丁頓（Grace Coddington）筆下討喜的插畫小貓，化身可愛的手拿包及配件。 （CFP）

懷舊與前衛並存的幾何包款，於秀上十分吸睛。（CFP）

女星楊丞琳（左）與韓團EXO成員世勛，一同受邀觀賞LV早春大秀。（LV提供）

伴隨法國藝術家Woodkid創作的實驗性樂音，好萊塢女星珍妮佛康納莉（Jennifer Connelly）以她沉穩的聲線，唸出摘錄自美國版《VOGUE》創意總監葛蕾絲柯丁頓（Grace Coddington）自傳中的段落。LOUIS VUITTON（簡稱LV）2019早春大秀在南法的梅格基金會（The Foundation Maeght）中展開。台下包括品牌代言人艾瑪史東、楊丞琳、EXO世勛等均受邀出席。

探討個人風格 開啟改變風潮

接管品牌邁入第5年的女裝創意總監Nicolas Ghesquiere，這次選在由建築師Josep Lluis Sert所操刀的庭院內舉辦大秀。模特們穿上以2018春夏熱銷款Archlight運動鞋為雛型延伸出的長靴，穿梭於藝術家米羅（Joan Miro）和賈科梅蒂（Alberto Giacometti）的超現實作品中，誇張的80年代肩線與宮廷風的抓縐、荷葉邊交融，為這股近乎獵奇的視覺饗宴定調。

Nicolas在秀後接受外媒訪問時說：「這場度假大秀是關於『反常』，是探討個人如何擁有自己的風格，並開啟一股改變風潮。」看似從未來穿越時空而來的軍團，卻用頗具代表性的Damier格紋、Monogram印花細節追溯品牌歷史，俐落的西裝外套、人造羽毛上衣，宛若盔甲般捍衛女性的自信魅力。

當代藝術獨白 勾勒時尚光景

而透膚薄紗和綢緞睡袍上，點綴著亮片、蕾絲，搭配乍看之下猶如夏卡爾畫作的繽紛圖騰，輕柔裹覆嫵媚情挑。而柯丁頓筆下討喜的插畫小貓則化身可愛配件，與造型前衛的幾何包款並存。

背景樂音中，「now（現在）」、「I（我）」等破碎的關鍵字一湧而出，設計師維繫自身標誌與融入時下流行的掙扎，亦成了每個品牌的必修課題。才再度與LV續約的Nicolas，也透過本季探索下一個里程碑，將當代藝術充滿個人語彙的獨白，藉著打破常規的衣著組合，勾勒出下一個5年的時尚光景。

(中國時報)