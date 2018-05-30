超商複合店 美妝鮮食便利購

2018年05月30日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

統一K·Seren共有1300項商品，例如日韓流行用品專區、彩妝區、醫美面膜專區等，提供另一處便利選擇。（統一集團提供）

全家2015年開始與吉野家合作，推出牛丼。（全家提供）

全家×天和鮮物，開設超市新店型，看準小家庭當道，挑選分量縮小的蔬菜水果。（全家提供）

全家今年與韓式炸雞bb.q CHICKEN合作，採現做調理。（全家提供）

全家×大樹藥局複合店，以增加婦嬰用品、保健食品銷售。（全家提供）

超商近來流行複合店、店中店經營模式，擴大多元商機。如全家便利商店，先後與天和鮮物超市、大樹藥局、吉野家，及韓國炸雞專賣店攜手；統一集團昨（29日）也宣布成立美妝品牌複合店「K·Seren」，首家進駐板橋車站。

K·Seren進駐板橋車站

據調查，綜合零售業今年第一季成長5.4％，其中藥品及化妝零售在3月成長9.4%，力道強勁；而台灣化妝品市場規模超過千億，保養、彩妝品比例更佔7成。此外，消費者更在意的是CP值，加上有化妝習慣的年齡層下降，進而帶動開架彩妝品銷量。

統一集團看好美妝市場發展，成立「K·Seren」品牌複合店，並鎖定三鐵共構的板橋車站7-11，占地7坪，店員並受過教育訓練，可提供消費者挑選諮詢，目標吸引女性通勤上班族。雖然統一旗下已有康是美藥妝，但強調「K·Seren」並不衝突，精選商品也會與康是美有區隔。

全家推動座位經濟

全家目前有4種類型的複合店，分別對應不同族群需求，例如現做調理受歡迎，即持續推動座位經濟，靈活運用5萬個店內休憩座位，發揮加值效益。如近來積極發展的韓國bb.q CHICKEN，繼新北板農店、新店慶民店接連開幕後，上半年中南部預計還有2間炸雞複合店展開。

此外，全家看準小家庭、外食族，及婦嬰需求，近年已陸續聯盟天和鮮物、大樹藥局、吉野家等，其中吉野家店型有販賣牛丼、翠玉子牛丼，泡菜牛丼等。全家強調，目前在測試可擴大複製的商組模式，不以增加店數為目標。

(中國時報)