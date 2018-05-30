Gogoro騎到飽 每月899元

2018年05月30日 04:11 中國時報 陳大任 報導

Gogoro 2 Delight在色彩運用上以香檳金、水銀藍特殊塗裝展現未來與潮流感。（Gogoro提供）

中華emoving便利的充電模式及電池可攜特性，車主在任何地方即可以日常家用插座進行充電。（中華汽車提供）

Gogoro S2為S Performance車系最新車款，傳承自Gogoro S1的經典石墨灰。（Gogoro提供）

電動機車話題一波波，Gogoro昨（29日）一口氣發表2 Delight、S2，前者換上小徑輪、降車身，更符合人體工學；後者從靜止加速到50km/h只需要3.9秒，售價8.38、9.58萬元。光陽也將在6月12日發表Ionex車能網，主打在家充電、外出換電，同時推出多款全新電動機車；中華emoving購車最高享30期分期零利率，舊換新再加碼現折3000元。

Gogoro隨2系列帶動銷量，品牌在短短3年內創造高達300％年成長率，累計銷量突破7萬台，新推出的2系列將吸引更多女性及愛好性能表現的消費族群。至於價格，若以戶籍在桃園市的消費者為例，扣除相關政府補助後，最低可從6.18、4.98萬元起入手。

Gogoro同時推出全新電池資費，7月31日前購買Gogoro任一車款，只需699元即可享1年不限里程騎到飽，還加贈12個月「性能提升Sport Mode」體驗。此外，Gogoro還一併推出最低月付899元即享騎到飽方案，但需綁約3年。

(中國時報)