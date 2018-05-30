2018年05月30日 04:11 中國時報 王鼎鈞

一貴友的鴻文已拜讀，他很慷慨，大大的誇獎了我，讓我怎麼說才好呢？我放心不下的事情果然出現了，單就這篇文章看，他對著作權好像沒什麼印象，他有善念美意，可是他踩了出版社的紅線。我倆在中間很難做人，倘若不提醒他，他繼續這樣寫下去，愈陷愈深，有一天變成侵權的訴訟，我倆就更難做人了。

我已經過兩次版權爭訟，雖然勝利，仍然苦惱。想起古人說防患於未然，遏難於將發，我們別再不好意思說實話了，為此準備了一份說帖，希望以後能事先消弭爭端。這份說帖使用過多次，現在請您先看看，是否可以通過您的中介，讓貴友也有個基本了解？

鼎拜

附件：有關評文和引文的法律問題

寫論述文章，論述者自己的見解主張，稱為「評文」，引用別人的著作，叫「引文」。

論述要以〈評文〉為主，〈引文〉為副，也就是論述者自己先有見解主張，構成主體，佔全文極大部分，引文只居於證明或注釋的地位，佔全文極小部分。

引文和評文要有明顯的區別，注明出處。

夠格的論述，絕不會大量抄錄別人的句子或段落，從中加幾句小注或感想串連起來，或者用轉述、剪輯、摘要等方式，將引文混淆摻雜在評文之內。那樣勢將發生侵權的糾紛。

版權是出版社的生命線，現在各出版社十分注意維護版權，動輒興訟，違規的出版物必須立即下架收回，違規的論述者和出版社可能需要道歉賠償。被侵權的作者必須和出版社站在一起，他受出版合約的約束。

二

您年假不休息，寫讀書筆記說我的好話，我怎樣回報呢？坦白的說，我的心很不安，惟恐您這篇文章發表，惟恐您還要繼續寫下去出一本書，因為您的寫法，可能侵犯了出版社的版權。版本是個甚麼玩意兒？很多文友不知道，要釀成法律訴訟才警覺。我們既然有緣，我應該給您提個醒兒。

以您評論怒目少年這一篇為例吧，您最好自己有個看法，有個主張，超出這本書，也涵蓋這本書，這本書中的若干內容，您正好拿來做證據、做注釋。不要以這本書為主，自己跟著做幾行小注，說幾句感想。舉例來說吧，評論我的怒目少年，您可以青年人尋求出路為主題，看一代年輕人的惶惶奔走，齊邦媛教授和我都是例子，怒目少年和巨流河都是您的注腳，而非倒轉過來。

評介怒目少年，您有一個副標題：要讀者聽我講自己的故事。其實讀者沒有辦法從您的文章裡聽我講故事，只能從您的文章裡聽您講我的故事，您從頭到尾講我故事，零零碎碎攙入您的幾句意見，這不像是寫文章，像說書。這就有一個問題，評文和引文的比例。您講我的故事，是引文，您說自己的意見，是評文，引文應少於評文，並且和評文應有明顯的區分，評文為主，引文為輔。您引文太多，而且用縮寫、摘要、轉述等方式將評文、引文混合使用，這種寫法，可能發生法律上的爭執。

您事業有成，聲名遠播，如今對寫作有興趣，首先關心我的作品，我很光榮，也很感謝。只是為您設想，名票下海，定要一鳴驚人，藝事和您的身份成就相匹配。如今在技術上有重大瑕疵，顯然沒有經過充分準備，草草出手，太可惜了。我衷心期望您能拿出一點心力來關注文學，建議您先在技術上顯示是個內行，然後中國作家多一益友，中國文學多一新星，受惠者豈止我一個人而已？感謝您了。

三

社區聞人提倡存好心，說好話，做好事，您率先響應，並且從推薦好書入手，給我一連串好評，並且把大作寄給我看。願吉人天相，弟不知何以報德？

說來不好意思，您雖然一片好心，滿篇好話，您的寫法，我實在承受不起。我怎麼說才好呢，我算是真正明白甚麼是難以啟齒，您既然讓我拜讀大作，我不得不說，文章不能這麼寫，不能摘錄我的句子，搬運我的段落，改寫我的語言，編排一下，成了您的文章。這樣寫文章，出版社首先反對，因為侵犯他的版權。我受合約約束，必須和出版社站在同一立場，我既然看見了您的文章，奈何奈何，必須明白表態。否則，您會以為我贊同了，認可了，既誤導了您，也形成我和出版社之間的矛盾。

我們到底是天涯相識之人，除了大聲辯白，還可以有切切私語。讀了您寫王鼎鈞的老闆論，知道您是有學問有見解的，好像不知道怎樣發揮。我以為您應該先樹立您自己的老闆論，您的老闆論好比一棵樹，王鼎鈞的老闆論像一棵藤蘿圍著大樹轉。如果自己沒有老闆論，孔孟，荀子，韓非，意大利的馬基維利，都有老闆論，可以引證羅列，加上王鼎鈞，寫成比較老闆論。這對您並不難。現在王鼎鈞的老闆論是一棵樹，您像藤蘿，離了這棵樹站不起來，這就落了下乘，並且有侵權的可能。您也太委屈自己了。

您退休以後，喜歡寫點文章，這是好消息，歡迎您來和中外文友同行。也不要老是盯住王鼎鈞不放，題材的擴大和境界的擴大同步趕上。既然投入寫作，那就提昇自己，做到當行出色，也是晚景的一美。（待續）

(中國時報)