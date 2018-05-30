2018年05月30日 04:11 中國時報 文／瓦歷斯‧諾幹

我曾經有過兩段文字用來表述曾祖父接觸北白川宮能久親王的經歷，文字的體例一則是微散文，一則是微小說，兩則文章共同的地方是書寫歷史上的微小事件，期望可以做到見微知著的力度。

一、走海的房子

那一年的五月尾，可能是我曾祖父登上了雪山頂，眼前必定是晴空萬里，這樣才能以2.0超視力察覺到北面遠方海上船艦冒出的灰煙，經過每一座山敲擊鏤空樟樹發出的信號，曾祖父已經知道矮小的倭軍帶來走海的房子登上了陸地，那肯定行走陸地的房子也會出現，這小小的驚奇並未能驚動我的曾祖父以及那個時代的族人，他們還是如常舉行小米祭、夢占、編織與狩獵，直到抽象的軍政具體化為砲火與槍彈，緊接著，就是延續著半個世紀的驚奇之旅。

二、〈夢〉北白川宮親王

1895年5月30日下午，年輕的曾祖父的雙腿被想像中的海洋催動著，跨越了幾座大山，終於來到能夠看見（口傳中仔細的區別「遙望」與「看見」）海洋的緩坡地，也是首次見到北白川宮能久親王的泰雅人。

一百年後我也看見了傳說中的北白川宮能久親王，他坐在一張椅子上，就在今日新北市貢寮區鹽寮之北二公里的澳底海邊。那天的陽光應該不至於過分強烈，大約是下午三點多鐘，北白川宮能久親王手指燃菸氣定神閒的樣子我是通過照片「看見」的。不料曾祖父腰際番刀的刀刃攪動了陽光與日軍的脾氣，以致於他幾乎以鳥飛的速度奔回雪山山脈南端的部落，並描述海洋是我們無法想像的藍色大帽子。

重拾這兩件關於「看見」的故事，都讓我恍如夢境。我武斷地認為「夢」總是關於過去，不論是你也許夢見了未來總總。當時，以出任台灣徵討近衛師團長的名銜，接收戰利品台灣島的北白川宮能久親王的好夢並不長久，日本官方說法稱，北白川宮能久親王得到瘧疾，1896年10月28日台灣全境平定之前在台南逝世，不久「臺灣民主國」亡國。近人台灣史學研究者黃榮洛先生花了兩年的時間，尋找文獻考據，發現北白川宮能久親王確實在新竹中彈死亡。在台北的樺山總督接到惡報，認為如果實情洩漏，日軍顏面盡失，決定隱瞞北白川宮能久親王之死，樺山總督以北白川宮能久親王的弟弟伏見宮為替身，繼續南下。北白川宮能久親王被殺後，日軍展開大報復，不論男女老少，見當地人就斬殺，屍體拋入河中，一時血流成河，估計數千人被殺。北白川宮能久親王死亡的日期為10月28日，被日本人定為「國祭日」，全台灣放假一天。日本政府還決定在台灣建立神社，將北白川宮能久親王作為神來祭祀。

北白川宮能久親王臨終時曾說：「如果，我在仙台繼續成為東武天皇；如果，我在出征華北時繼續攻佔北京；如果，我接收台灣一如當初輕易接收遼東半島一般──事情會不會變得很不一樣？我從沒料到，這座蕞爾小島（台灣），竟有如此強大的反抗能力，使得單純的接收，成為一場場血淋淋的戰爭，甚至即將命喪此地。我不甘心，真的很不甘心……」我想，這也許只是一則夢的預言，殺戮的果實總是奔向死亡，不是嗎？

(中國時報)