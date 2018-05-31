大陸國台辦 呼應無色覺醒！滿足民之所欲 勝空喊愛台灣

2018年05月31日 04:11 中國時報 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

近年來藍綠惡鬥嚴重，引發民眾諸多不滿。大陸國台辦發言人安峰山昨表明，台灣目前出現「無色覺醒」現象，有輿論還認為應讓國民黨、民進黨和共產黨來比賽，看誰更愛台灣。他並呼應稱，一個制度、政黨的吸引力，取決能否把人民對美好生活追求當成奮鬥目標，讓民眾獲得好處；空喊「愛台灣」或標榜所謂普世價值，都於事無補。

安峰山昨在國台辦記者會上指出，去年中共十九大，盧麗安現象已引發台灣關注，認為兩岸已進入制度和人才之爭時代。上回記者會時，有記者也提及「無色覺醒」現象，更有輿論直言，面對藍綠對立，應讓國民黨、民進黨和共產黨一起來比較，誰更加愛台灣，讓民眾有更多的選擇。

光說不練 騙不過民眾眼睛

針對「無色覺醒」的說法，安峰山呼應表示，一個制度、一個政黨，究竟有沒有吸引力，關鍵在於它能不能始終把人民對美好生活的嚮往和追求，當作自己奮鬥目標，能夠讓民眾獲得實實在在好處，給民眾提供更好發展機會和空間，同時也給人民帶來更加美好希望。

安峰山直言，如果離開這些面向，其他發展都是不切實際的；「空喊什麼愛台灣，或者標榜所謂的普世價值，實際上都是於事無補，是騙不過民眾眼睛的。」

利台惠台 實實在在給好處

安峰山強調，大陸透過改革開放所取得的蓬勃發展和進步，一直在潛移默化地改變著台灣民眾對大陸的刻板印象；大陸一直在推動便利台灣民眾各項措施，也得到了越來越多歡迎。

談及如何挑脫藍綠框架，華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯不諱言，大陸當前的發展，已提供台灣民眾在藍綠意識形態之爭外的第三種選擇。

台青坦言 登陸有更多機會

淡大陸研所榮譽教授趙春山也認為，台灣民眾已厭倦政黨惡鬥，當前兩岸對完善各自制度都在摸索中，若能有和平競賽環境，能讓民眾來選擇，這個方向基本上是對的。

上海台協副會長蔡世民直言，台灣民眾這幾年不斷被「愛台灣」這3個字綁架，好像跟大陸對抗才是愛台灣；其實愛台灣簡單，就是讓民眾生活越來越好，讓年輕人的薪資得到相應成長。

台灣青年楊明勳說，已有台青相信未來在大陸會有更多機會，顯然中共已成為藍綠之外，爭奪「愛台灣」話語權的有力競爭者。

陸委會則表示，台灣民主多元體制尊重民意、堅守我們的生活方式，及對未來的自由選擇權。我們認為陸方儘管發展快速，仍應進行民主政治改革，尊重人民自由意志，提升文化、人權及法治的治理水平。

(中國時報)