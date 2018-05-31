香蕉產地價 殺到1公斤1元！不認價崩 蕉農轟官員麻木冷血

蕉價從去年每公斤110元崩跌至現今每公斤1至6元，種植香蕉逾40年的第3代蕉農旗山鯤洲里長柯文化表示，這是近10年來最慘的1年。（王錦河攝）

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中國時報
／綜合報導
鳳梨、荔枝也是賣價低迷。圖為黃昏市場攤商快速削去鳳梨皮，省去民眾買回家處理麻煩，促進銷量。（王英豪攝）

南台灣香蕉收購價1公斤才1元，嘉義縣議員何子凡看不下去，日前痛斥政府是要農民吃土嗎？未料，農糧署官員竟反駁，目前香蕉產地價格最高每公斤6元是夏季正常價格；果賤已傷農，官員還想粉飾太平，蕉農怒批政府不只無能，更麻木不仁！

產地10公斤香蕉 換1茶葉蛋
玉荷包「人助」 佛光山代賣50萬斤

燠熱的5月底，嘉義縣竹崎鄉蕉農張加和的香蕉園裡，悶熱揮之不去，張加和順手割下一串蕉，苦笑著說，「這2、30公斤的生蕉，可能賣不到30元！」往南走，台南市關廟區的鳳梨正值採收期，今年天氣熱，熟成太快，5月產量爆增，價格往下修，國境之南的屏東除了鳳梨產量過剩，玉荷包荔枝的價格現也跌到初上市的1/4不到。

國境之南 鳳梨、荔枝也大跌

嘉義縣議員何子凡不忍農民血本無歸，28日在臉書PO文，指產地香蕉收購價A級每公斤6元、B級3元、C級1元，他表示，「執政者早已忘記當初是靠著農民、勞工基層選票起家……任憑各項農產價崩，這政府是要民眾吃土嗎？」

農糧署副署長蘇茂祥29日急滅火，指香蕉產地價格最高每公斤6元是夏季正常價格，何子凡得知官員說法，痛批「官就是官」，怒指官員用台北果菜市場交易價來反駁產地收購價過低，反問：「上百公斤香蕉只賣570元有沒有特別低？」

竹崎蕉農黃浚豪也說，官員講這種話太冷血，他指出，夏蕉通常價格最差是落在7至9月，才入夏產地收購價就跌到近谷底，尤其今年夏蕉產量還比去年少，政府無能就算了，價格崩盤還講這種話，簡直是麻木不仁。

果賤傷農 豐收反而口袋空空

高雄溪州鯤洲里蕉農柯文玉也說，上周總統府祕書長陳菊才在鳳荔節活動時說，今年風調雨順，希望農民辛苦能有應得收穫，不料說完隔天，旗山香蕉價格大崩盤，1公斤才賣3至5元。

除了香蕉，鳳梨和荔枝現也在產期，高雄大樹區的鳳梨因溫差影響，催花時間集中，盛產造成滯銷，農民勉強採收，工資又不符成本，寧可放著任由日光曬爛。大樹區也是玉荷包主產地，今年因天氣太熱常有病蟲害，市場價格波動較大，零售價可能出現1台斤40元至50元低價。

(中國時報)

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