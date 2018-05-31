縣市長施政滿意度《遠見雜誌》民調！5星縣長9連霸 傅崐萁完勝

2018年05月31日 04:11 中國時報 崔慈悌 、 許家寧 ／綜合報導 ／綜合報導

《遠見雜誌》昨天公布22縣市長施政滿意度民調，儘管花蓮在今年初發生大地震，但因復原迅速，在任9年的花蓮縣長傅崐萁今年第9度拿下5星縣市長，滿意度77.2％，在非六都以外的本島12縣市長中居冠，9連霸的「完勝」成績，也創下該調查以來的紀錄。

在12縣長首長中居冠

《遠見雜誌》昨天公布年度「縣市長施政滿意度大調查」，由於今年底縣市長即將改選，從1995年執行至今的這份調查，可說是各縣市長本屆任期績效結算的「期末考」。

民調結果顯示，花蓮縣民2018年給傅崐萁的施政分數是75.4分，滿意度77.2％，在12縣長首長中都是居冠，不滿意度僅15.3％。

傅崐萁2017年的滿意度為73.5％，2016年77.9％，施政分數分別為76分和74.9分，儘管花蓮在今年初發生大地震，有多棟房屋和飯店倒塌，但與2017年和2016年相較，傅崐萁無論在施政分數還是滿意度方面並未下滑，仍維持在7成以上的高滿意度。

《遠見雜誌》表示，這份民調中不但納入首長個人滿意度、施政分數，還綜合了教育、環保、警政治安、道路與交通、消防與公共安全、醫療衛生、觀光休閒及經濟與就業等八大施政面向的績效，最後再依權數計算總成績，是兼具首長及其團隊整體表現的考核表。

由於傅崐萁年底將從花蓮縣長任內退下，民調中也詢問花蓮縣民是否認為他該退休？僅22.1％認為他該退休，多數縣民認為他應再打拚，21.6％支持他選立委，6.6％支持選總統，7.4％認為他該入閣，7.1％認為應有黨內要職，另有6％支持他參選其他縣市長。

傅崐萁感謝縣民肯定，對於民調支持他下一步選立委，繼續為花蓮爭取權益，傅崐萁笑說，卸任後先大睡3天，打幾場籃球後再來好好思考未來，不過他也語帶玄機說，卸任後會持續守護花蓮、關心花蓮。

縣民肯定 支持選立委

傅崐萁感謝縣府團隊用心與花蓮鄉親的支持，畢竟有五星級的鄉親才有五星縣長，他也細數9年來歷經風雨，有歡笑也有淚水，花蓮33萬縣民的支持力量，與他一起攜手迎接挑戰跟考驗，共同挺過許多的打壓及中傷，才能讓花蓮能夠成功翻轉與發展。

這份調查時間在今年的2月23日至3月29日，22縣市共完訪1萬4347人，在95％信賴水準上，抽樣誤差為±3.7％。

(中國時報)