林佳龍柯P魏明谷 選情拉警報

2018年05月31日 04:11 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

2018年底共有14位縣市長爭取連任，根據《遠見雜誌》昨天公布的最新民調，有5位現任百里侯目前支持度不到5成，選情告急，由低至高分別是澎湖縣長陳光復、嘉義市長涂醒哲、台中市長林佳龍、彰化縣長魏明谷，以及台北市長柯文哲。

《遠見雜誌》昨天公布「縣市長施政滿意度大調查」，調查時間在今年2月23日至3月29日，調查結果顯示，受訪者中有53.9％的民眾表示會投給現任百里侯，25.5％不支持，不投票或不表態的選民，則由去年19.1％，增加到20.6％，顯然有逾2成還在觀望。

調查也發現，居民支持連任與否，與首長的施政滿意度正相關，有9位縣市長獲得過半民眾表態支持，由高至低依序是連江縣長劉增應、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安、南投縣長林明溱、新竹市長林智堅、基隆市長林右昌、金門縣長陳福海、雲林縣長李進勇及苗栗縣長徐耀昌。

反觀有5位現任百里侯，目前支持度不到5成，選情告急，其中澎湖縣長陳光復，民調下跌最凶，無論滿意度、施政分數，皆是全台最低。不滿意度41.5％，甚至超過滿意度0.1％，是唯一負評超過正評者，施政分數58.8分，也是今年唯一不及格。

備受矚目的台北市與台中市選情也進入緊繃。台中市長林佳龍，支持連任度44.3％，倒數第三，與去年相比，今年支持率減少了2.5個百分點。

民調中也顯示，林佳龍個人滿意度未過半且為六都最低。盡管台中市新整治完成的綠川令人耳目一新，卻未在本次民調勝出。不少評論認為，林佳龍是受台中火力發電廠空氣汙染嚴重所累。

至於台北市長柯文哲，表態支持連任度也不到5成，僅48.9％，但已從谷底爬升，柯文哲在2017年成功辦好世大運，使市民有感，與去年相比，今年柯P滿意度從42.9％，增加12.4個百分點，不滿意度也下降10.6個百分點，施政分數從去年61.5分進步3.5分。但因去年基底太低，因此今年仍是六都末段班。

選情告急的還有嘉義市長涂醒哲與彰化縣長魏明谷，涂醒哲曾被地方議員評為「努力有餘、溝通不足」，拚命三郎的施政，始終無法展現在民調。

不過此次調查顯示，隨著嘉義多項硬體建設啟動，如鐵路高架化讓民眾有感，和去年比較，涂醒哲滿意度提升9個百分點，從36.9％進步到45.9％。但因去年基底太低，今年仍在12縣市末段。

(中國時報)