連串荒誕措施 中央拖累地方

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中國時報

此次遠見民調顯示，多位綠營地方首長滿意度下滑，連任之路也告急，雖說和個人施政績效有關，但中央執政拖累更是重要原因，蔡政府上路後，爭議事件不斷，要想拉抬選情，只有盡速止血。

中央與地方執政息息相關，過去綠營地方首長施政滿意度偏高，「綠色執政，品質保證」的口號深得人心，也讓民眾願意將中央託付給民進黨執政。

不過，昔日的地方拉抬了中央，今日的中央卻是拖累了地方，這次在民調中選情告急的澎湖縣長陳光復、嘉義市長涂醒哲、台中市長林佳龍、彰化縣長魏明谷，全都是綠色執政。

就連台北市長柯文哲也曾和綠營合作，即使民進黨年底已決定徵召姚文智參選台北市長，但與柯P的競合仍是糾纏不清。

平心而論，這些首長施政並非沒有成績，林佳龍整治綠川活化了當地，涂醒哲推動鐵路高架化也讓地方交通和景致改觀，但這些執政優勢仍難以拉開和競爭對手的距離，問題就出在，選民把對中央執政的不滿投射在同為綠色的地方首長身上。

蔡英文總統上任以來推動的多項爭議案，儘管年金改革法案早已三讀，但7月上路後才是民怨的開始，而民進黨所謂的轉型正義、追討黨產、台大校長「卡管」事件、還有北農運銷總經理吳音寧「高薪實習生」事件都還是「現在進行式」，綠營選情仍在失血。

眼看年底縣市長就要選舉，民進黨想要拉抬選情，必須就爭議案趁勢止血，以「卡管案」為例，已搞掉兩個部長，就要有認賠殺出的勇氣，讓管中閔盡速上任，高薪實習生該換的趕快換，否則歹戲繼續拖棚，一旦拖垮年底選情，2020年更將深陷危機。

(中國時報)

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