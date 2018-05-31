翻轉後山 找回花蓮人的光榮感

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中國時報

花蓮過去被外界視為長期落後各縣市的「後山」，傅崐萁短短9年間讓縣府從負債累累到成為《遠見雜誌》全國縣市長施政滿意度調查，首位五顆星9連霸的縣長，成功在逆境中讓後山翻轉為太平洋的「台灣東大門」，掌握的就是如何「讓花蓮人幸福」。

傅崐萁2009年從立委成功轉戰縣長，當時的花蓮縣常被標記為落後的後山，傅崐萁自嘲當時打開縣庫時嚇一跳，不但空空如也，只有多達133億元的負債帳單，還想掃掃地看有沒有碎銀子，雖然略顯浮誇，也顯示接手縣長時前面對的困境。

面對負債累累的窮困之縣、人民痛苦指數最高、家戶可支配所得最後一名的險惡挑戰下，交通管理學系畢業的傅崐萁深知交通與觀光為花蓮兩大命脈，上任後疾呼爭取蘇花改更親自帶領上萬鄉親北上抗議，花蓮人盼了20多年的「一條安全回家的路」終於拍板定案。

蘇花改動工讓長期未受中央政府關注的花蓮人感動不已，傅崐萁突發奇想在每年暑假與跨年觀光熱季期間，找來大咖歌星連日開唱「夏戀嘉年華」、「太平洋觀光節」，成功吸引遊客，振興觀光產業鏈，重新擦亮花蓮觀光的金字招牌，同時讓鮮少有機會看到藝人的縣民嗨上好幾天。

除了打響花蓮觀光，傅崐萁執政以來，積極投入社會福利與關懷弱勢，打造「幸福城市」像是推動的公立學校免費營養午餐、免學費政策，向下延伸至學前幼兒階段免費教育政策，幸福有感的政策，成功反轉成為台灣本島「幸福感最強烈」的縣市。

33歲就有將近百億身價的傅崐萁，8年來共捐薪1600多萬元幫助弱勢，他更自豪任內社會福利、基礎建設照樣推動，不但沒增加花蓮財政負擔，還年年還債，降低整體負債，提升花蓮人的存在感與光榮感，讓「花蓮不是後山，而是耀眼東大門！」

如果說年年民調第1名是浪得虛名，花蓮今年遭逢67年以來慘重的震災，真正考驗傅崐萁的危機處理能力，傅崐萁趕在1個月內把倒塌危樓拆除完畢，迅速復原災後市容，救災重建的表現滿意度調查，皆獲7成以上縣民肯定，為9年施政寫下完美的成績單。

(中國時報)

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