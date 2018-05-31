縣市長滿意度 綠跌藍翻升

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中國時報
／綜合報導

《遠見雜誌》昨天公布縣市長施政滿意度大調查，今年眾所矚目的5星縣市長有5位，除了花蓮縣長傅崐萁之外，還有桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、台東縣長黃健庭、以及連江縣長劉增應，值得注意的是，民進黨眾首長平均滿意度下滑，已不如國民黨和無黨籍。

根據《遠見雜誌》昨天公布的民調，仍在第一任的鄭文燦、林智堅與劉增應今年都蟬聯5顆星。鄭文燦更以77.9％的滿意度，拿下六都之冠；林智堅滿意度74.2％，在六都外的本島12縣市中也僅次於傅崐萁，排名第二。

傅崐萁民調歷久不墜，教育政策居功厥偉，花蓮資源雖然極度貧乏，傅崐萁就任縣長後開辦「上學0元」、「免費營養午餐」等措施，並向下延伸至學前幼兒階段，全部由縣府負擔，去年更首創地方政府辦理公費留學計畫，讓家長相當有感。

花蓮縣2010年起開辦免費營養午餐讓家長一片叫好，不但是全台唯一不使用再製加工食品及非油炸烹調之校園午餐，藉由聯合採購，維持全縣供餐水準齊一，傅崐萁還要求，每周餐盤一定要有大雞腿，讓縣內2萬多名小朋友「吃飽飽！」

去年共有7位入榜5顆星，除了今年蟬聯的5位首長外，已入閣的賴清德今年不列入評比。連摘了5年5顆星的陳菊，從去年下半年起，北上入閣傳聞就甚囂塵上，個人施政滿意度與施政分數皆微幅下滑，團隊八大施政面向的進步度也不如前，今年錯失5星。

遠見雜誌表示，依據往年經驗，凡中央執政，皆不利於同黨地方首長的民調，今年尤其明顯。根據縣市長施政滿意度大調查結果，民進黨眾首長的平均滿意度、施政分數，都不如國民黨和無黨籍；施政分數甚至出現持續衰退，不滿意度還從2015年的13.5％，大增了7.8個百分點。

反觀國民黨，今年無論在滿意度和施政分數都較去年或3年前成長。其中施政平均分數更拿下了70.7的高分，不滿意度18.5％，亦低於其他黨派。前幾年藍營的敗選魔咒，能否翻身，值得觀察。

(中國時報)

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