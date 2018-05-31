學者直言 拋開意識形態讓事實說話！融陸 藍綠之外的第三條路

2018年05月31日 04:11 中國時報 陳柏廷 ／台北報導 ／台北報導

曾連獲4屆台灣區冠軍、跆拳道5段的陳燕亭，去年受福建省邀請表演跆拳，沒想到喜歡上福州，今年1月到福州開館，學生已有30多名。她說，大陸幼教市場發展快，競爭也激烈，堅持專業是扎根的不二法門。圖為陳燕亭下課後與小學生擊掌。（中新社）

大陸近年發展有目共睹，如今更成為台灣民眾在藍綠惡鬥外的新選項。大陸涉台學者表示，與其讓台灣民眾一味陷在藍綠意識形態之爭，不如讓「事實來說話」；大陸的發展不只是台灣青年的未來，更在藍綠之外提供台灣民眾「第三條路」的選擇，這預示兩岸關係正迎來「超越藍綠」之爭的新時代。

BBC中文網日前點出「脫台者」現象，直言台灣民眾前往大陸工作、經商的情況越來越多。大陸國台辦發言人安峰山昨也引用輿論說法稱，應讓國民黨、民進黨和共產黨來比賽，看誰更加愛台灣。

無色覺醒 超越藍綠

華東師大兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯指出，安峰山的說法，正好凸顯出，與其讓台灣民眾一味陷入藍綠意識形態之爭，或是兩岸意識形態之爭，還不如讓「事實來說話」。

包承柯認為，「無色覺醒」的出現，或BBC提到「脫台者」的現象，基本說明了當前台灣民眾既不喜歡民進黨，也不滿意國民黨的作為。在藍綠對立下，民眾的福祉與利益不斷被犧牲，也因此有越來越多台灣民眾，寧願離鄉背井，西進前往大陸尋求發展空間。

大陸進步 有目共睹

包承柯強調，大陸的發展不只全世界有目共睹，更是台灣青年乃至所有民眾的未來；大陸的巨大進步，讓台灣的老百姓在當前藍綠惡鬥之餘，還有一個新選項，是提供台灣民眾第三條路的選擇。

包承柯直言，這種讓事實說話的想法，其實也預示兩岸關係正迎來「超越藍綠」之爭的新時代；讓台灣各界真正看清大陸願意給予台灣民眾實實在在的好處，讓事實證明兩岸真的是一家人。

西進發展 投資未來

中國社會科學院台研所研究員金奕也在《環球時報》撰文指出，台灣當局應反思，每天醜化、抹黑大陸的發展和進步，為什麼還是有越來越多的台灣民眾用腳投票，赴大陸謀生。

金奕認為，台灣民眾看不到台灣走出衰落的希望，對執政者失去信心，厭惡無休止的政黨惡鬥，才是台企跟民眾出走的根本原因。西進大陸是投資未來；與其說他們是「脫台者」，不如說是「融陸者」，未來必然會有越來越多的台灣民眾融入大陸發展進程。

(中國時報)