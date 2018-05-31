陸比賽愛台 蔡政府別再礙台

2018年05月31日 04:11 中國時報 朱真楷

人民對美好生活的嚮往，是政府奮鬥的目標，蔡政府卻反其道而行，振興經濟不力只好刺激階級對立，兩岸角力換來全球孤立。面對大陸擺明跟國、民兩黨比誰更愛台灣，卻還只想刺激藍綠對立，這不是愛台，而是礙台。

全球化時代，人才逐水草而居成常態，人才競逐是必然現象。在此浪潮，政府該做的是透過制度與建設留才，創造外國人流入動力，廣納百川，替發展製造正循環。

以與台灣關係最密切的大陸來看，當年就是透過改革開放，才從昨日的國窮民困，走到今日的濟弱扶傾；從經濟全球化的參與者和受益者，成為改革者與引領者。

具體來看，近期大陸推「惠台政策」，從職業資格考試、政府採購、高端技術合作到農業合作，從經濟到文化，無非都是要吸納台灣人才流向對岸，這當然就是大陸改革開放思維下的一環。

不僅如此，當陸方思考讓有家歸不得的台人視為國民，考慮改變對台灣人身分認定，這當中雖有政治味，問題是，面對大陸戮力搶人的企圖心，蔡政府顯然還在狀況外，才會只委託行政院開跨部會會議，試圖大事化小、小事化無。

的確，兩岸特殊關係，讓台灣總有一股聲音把大陸實力擴張視為威脅，任何對台措施，總習慣性視為掏空台灣。但換個角度看，試問今天哪個國家，不是基於自身利益，百般設法從其他國家謀取利益？

無奈的是，當大陸以全球思維、民生手段擘劃對台政策，我們政府卻還在用政黨競逐的狹隘眼光來恐嚇人民，自我安慰。問題是，隨著對台政策發酵，台灣已出現愈來愈多「脫台者」，這股趨勢，絕非裝聾作啞就能唬弄過去。

在台灣還陷藍綠惡鬥的此刻，大陸顯然已做足準備，要讓自己成為台灣人追求美好生活的第三個選擇。蔡政府如果還沒警覺到挑戰，堅持續走「強黨弱國」的老路，那麼，台灣恐怕會真的窮到只剩民主。

(中國時報)