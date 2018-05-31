許我更好明天「人心會靠過去」

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中國時報
／台北報導

針對大陸國台辦發言人安峰山昨稱，應讓紅藍綠三黨一起來比賽，看誰更愛台灣。對此，不願具名的上海陳姓台灣青年表示，如果紅色政黨真能給台灣民眾更好的未來，「人心是會靠過去的」。

另一台青楊明勳表示，台青相信未來在大陸會有更多機會，但台灣政府對於法律的解釋越來越嚴，或將影響台青在大陸就業、結婚、生活，甚至無法歸台，而這方面（擴大開放和接納政策）是大陸官方最能體現「愛台灣」的觀察指標。

對於安峰山表示，應讓國民黨、民進黨和共產黨一起來比賽，看誰更加愛台灣。上海陳姓台青表示，國台辦這話說得沒錯，無論任何一種制度、政黨，民眾要的也就是能帶來安穩舒適、機會均等的執政黨。現在許多台灣民眾已經厭惡長期的藍綠惡鬥，隨著大陸惠台政策逐漸落實，如果真能讓台灣民眾感受到有更好的未來，那人心肯定會靠過去的。

該青年表示，從台青的感受而言，如果能消除就業求職上一些先天劣勢，台青會更直觀感受到「愛」。例如，由於大陸企業聘請台灣員工要另外報稅，所以台青即使能力再好，有些企業也會直接抽掉其履歷。

南陽師範學院南陽戰略發展研究院研究員楊明勳則表示，台青相信未來在大陸會有更多機會，但台灣政府對於法律的解釋越來越嚴，或將影響台青在大陸就業、結婚、生活，甚至無法歸台，這是對台青、也是對大陸的挑戰。

楊明勳說，這些更認同大陸的台青回台後可能被處罰，即使不像盧麗安這般高層級，大陸願不願開放政策接納這些人？將是陸方最能展現「愛台灣」的觀察指標。日前蘇起率團赴陸返台後，有團員表示在陸座談時，陸學者曾表示，一旦台灣讓台商、台生「有家難歸」，大陸不排除「改變台灣人的身分認定」，發給他們大陸居民身分證，顯示大陸已考慮相關問題。

(中國時報)

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