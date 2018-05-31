台商有感 別被愛台灣綁架

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中國時報
／台北報導

針對大陸國台辦發言人安峰山昨稱「應讓國民黨、民進黨和共產黨一起來比賽，看誰更加愛台灣」，上海台協副會長蔡世民表示，台灣這幾年不斷用「愛台灣」這3個字綁架老百姓，標準是要跟大陸對抗才是真正愛台灣。然而愛台灣其實很簡單，讓民眾生活過得越來越好，讓年輕人付出後能得到相應薪水。他說，「不願承認大陸更愛百姓，但至少它給老百姓更安居樂業生活，這是已被證明的。」

上海台協副會長蔡世民昨受訪指出，台灣這幾年不斷用「愛台灣」這3個字綁架老百姓，且其定義還被某些人掌握，要跟大陸對抗、反服貿才是愛台灣。

蔡世民認為，愛台灣其實很簡單，老百姓生活過得越來越好，年輕人能夠在付出後得到相應薪水。若用這樣簡單標準看，這幾年大陸發展已與台灣形成鮮明對比。

台企聯榮譽會長丁鯤華表示，不要被「愛台灣」所綁架，是許多台商的看法。20多年來，台灣經過國、民兩黨執政，經濟沒有變得更好，比日本失落的20年還要失落。如果需要一個政黨，真正把台灣失落的20年撿回來，可能共產黨的手法、能力、實際經驗，都遠遠優於國、民兩黨。

丁鯤華說，經過這20多年，許多台商都在思考，「台灣體制是否出了問題？」事實上也已經看出結果，只有國、民兩黨競爭，台灣的未來不會變更好。所以思考第三條路，或許對台灣的未來發展是有幫助的。

如今不少台青赴陸就業，日前甚至傳出陸方委託台灣青年聯合會及好思通人才開發系統，以求職APP招攬赴陸面試，從中竊取個資。

對此，勞動部經查後指出，無相關事證可證明此事，過去也從未查出有事業單位涉及仲介台灣青年赴陸等相關違法事證。

(中國時報)

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