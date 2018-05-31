民進黨賭氣 救不了人才外移

藍綠惡鬥已成人民之痛！不少台灣青年選擇登陸，就因看不到台灣的未來。圖為軍人年改付委時，藍綠立委爆發肢體衝突。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

英國BBC觀察到近來台灣高學歷、有才華的年輕人，興起赴陸就學、就業，實踐大學副教授賴岳謙說，因為他們發現大陸不是民進黨所宣傳的那麼不好，而是剛好相反；他提醒，如果台灣還在賭氣而不趕快爭氣，人才外移可能越演越烈，台灣必須回到中華文化，回到中國人，兩岸一起合作打拚。

賴岳謙說，現在的大陸很接近蔣經國總統治理台灣的後半段，除了少數政治和言論還被限制外，其他部分幾乎完全開放，所以大陸民眾已不會感覺不自由，他們也不會羨慕台灣。

賴岳謙說，過去台灣人到國外發展，但根留台灣，現在卻因長期低薪、無止盡的政黨惡鬥，讓台灣人看不到未來，台灣民眾當然會用腳行動。

他要提醒民進黨不要犯綠委吳秉叡犯過的錯誤，他曾說出「對民進黨不滿，票就不要投民進黨」這種賭氣的話，民進黨和蔡政府現在千萬不要賭氣對年輕人說「要走就走」。

藍委林麗蟬則強調，人民想要的絕對是安居樂業的生活，而非政治上意識形態的鬥爭。理想而健康的政治環境，應是執政黨與在野黨共同攜手創造更美好的家園，也許雙方在特定議題上持不同意見，但彼此尊重、互相溝通並諒解。

林麗蟬表示，目前民進黨執政績效不佳，民生物價飛漲、外交處境困難重重、兩岸關係冰凍、空汙遲未解決；台灣正處百廢待舉之際，但當權者只顧清算鬥爭，將民生議題遠遠拋諸腦後。

林麗蟬認為民主自由是台灣最寶貴的資產，唯有為人民創造安居樂業的生活環境，才能獲得民眾普遍支持。

(中國時報)

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