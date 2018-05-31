產地10公斤香蕉 換1茶葉蛋

果賤傷農，才1年半時間，市售香蕉每斤價格竟相差了70幾元。左圖為2017年1月傳統市場的攤商標示每斤的售價外，還寫上「很貴」兩字提醒民眾。但到了今年5月已出現1斤7到9元的牌價。（本報資料照片、陳怡誠攝）

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中國時報
／綜合報導

去年底，香蕉價格崩盤慘況猶讓人記憶猶新，南台灣近日又傳出香蕉產地收購C級品跌到每公斤僅1元，10公斤香蕉才能換到1個茶葉蛋。蕉農的難兄難弟則是鳳梨農，屏東盛產的鳳梨因外銷受阻，同樣血本無歸。農民面對銷售不出的香蕉、鳳梨，欲哭無淚，求助無門。

蕉農大嘆銷售無管道

嘉義竹崎蕉農楊勝翔說，去年9月、10月A級上品蕉也曾跌到每公斤剩7元，C級品1元，就算是年底出產的冬蕉，產地收購價最好也只到38元，農民整體收益勉強打平，但每次農民反映價格差，就有人拿歷史高價來相提並論，去年年初蕉價漲到120元時，盤商到產地收購，還收不到3簍，換算不到45公斤，多數蕉農根本沒蕉可賣。

蕉農普遍預言接下來價格還會更差，不少蕉農也深怕1元蕉發酵，價格恐直直落，嘉義縣政府這兩天接獲不少抗議電話，反映香蕉產地價格不是全部都賣1元，呼籲外界不要再傷害產地，傷害蕉農。

本身是第3代蕉農的高雄旗山鯤洲里長柯文化說，今年是近10年來香蕉利潤最慘的1次，60年代也曾發生過香蕉產量過剩，當時青果合作社為了給農民一些利潤，向農民大量收購後堆積在水溝裡餵魚，但今年過剩卻無管道出路，1年多前農民搶種香蕉，沒料到今年無災害天氣又太炎熱，水分不多的香蕉滯銷。

鳳梨農大喊幫忙銷陸日

鳳梨農和蕉農則是同病相憐。高雄大樹區果樹班產銷班第2班班長楊義子指出，今年鳳梨崩盤主因是外銷沒辦法走出去，「20年來最慘一次」，沒見到政府有提出政策來幫助農民，他說今年鳳梨催花都集中一起，造成產量過多，往常貿易商都走大陸，今年才銷1/3，產量過剩，血本無歸，希望政府多開發日本市場，否則農民根本活不去。

一位不願具名的屏東農民則表示，目前鳳梨價格不好，外銷訂單也不如往年，除了兩岸政治因素外，大陸廣東、海南等地的鳳梨產量也增加，自然影響訂單量。屏東鳳梨產期到6月，不過大概5月過後，因玉荷包、芒果等水果陸續上市，消費者選擇多了，自然也影響價格。

(中國時報)

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