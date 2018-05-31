玉荷包「人助」 佛光山代賣50萬斤

5月底正值荔枝產季，1名印尼新住民30日在高雄大樹區果園幫忙採果，大樹產銷班第21班長尤惠璋表示，今年大樹玉荷包豐收，售價不及前2年好。（王錦河攝）

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中國時報
／高雄報導

農民會種植卻不懂行銷，佛光山位於大樹玉荷包故鄉，2012年起辦國際水果節，敦親睦鄰幫鄉親賣玉荷包，師父們「佛心來著」，不似盤商誇張殺價，且歷年採購玉荷包數量都很驚人，為農民創造穩定收入，尤其價格崩盤時更是及時雨。

寺方表示，舉辦活動純粹是協助農民，佛光山沒賺一分利潤，前2年玉荷包減產不需促銷，活動就暫停，今年盛產，寺方再度力挺，前後替農民銷出50萬斤玉荷包。

佛光山開山宗長星雲法師曾撰文敘述這段幫忙農民的過程，提及和當年高市農業局長、現任副市長蔡復進談到遇上天災，果農心血付諸東流，他於是決定試辦「國際水果節」，以市價向農民購買荔枝，邀信徒、別分院以原買價幫忙推銷。

為了實際幫助農民，星雲法師要求所有購買者把款項直接交付農民，佛光山只扮演橋梁，提供通路、協助服務，也囑咐弟子不准和農民討價還價，果農感念在心，前幾年甚至有人對外宣稱自己的玉荷包是聽佛經、澆大悲水長大的。

不過，靠天、靠人還是不如靠自己！高雄旗山第二代蕉農郭泰呈開發抗性澱粉、香蕉米零嘴等加工品，尤其抗性澱粉符合現代人養生、瘦身需求，日前在東京食品展廣受好評，正在整備的新工廠未來每周可處理10噸青香蕉，為香蕉增加穩定的消化管道。

此外，郭泰呈聯合高雄、屏東、南投蕉農拓展外銷日本、中國大陸，今年香蕉外銷量提升20％，預計出100個貨櫃約1560公噸，他說，農民要自立自強，創造產品差異化外也要緊盯政府政策性補助，例如農糧署補助外銷大陸運費，搭上順風車就能大幅減少成本。

(中國時報)

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