新聞透視－果賤菜土農民哭 政府聽到了嗎

2018年05月31日 04:11 中國時報 周麗蘭 、 林和生

對台灣的農民而言，每一季的種植都像在賭博，和老天爺對賭，也和市場價格賭，風調雨順時要憂煩產量過剩、價格崩盤，天災來襲時要擔心辛苦多時的血汗會被天公伯啊收走，僥倖賭贏，數年溫飽無虞，不幸賭輸，抹抹汗水，一切重來，這樣的場景年年輪迴，政府呢？除了喊喊話，治本的作為在哪裡？執政者只把農業當商品，忘記它具有穩定國家力量、活化農地的附加價值。

每個農民都想賺錢，以雲林的菜農來說，躲過天災、進口菜未扣關前就是賺錢黃金時刻。對他們來說，計畫生產不可能，大家各憑本事種，只要政府不干預打壓菜價，完全自由市場機制，即使菜金菜土，他們沒有怨言，但當今政府幫助不了蔬果外銷，只會在颱風後進口蔬菜。

今年蒜頭價格崩跌差點崩盤，主因也是進口量太多，台灣每年蒜頭消費量是5萬3000公噸，WTO關稅配合僅3520公噸，占的比率並不高，但民進黨政府執政後2016年開放超量進口1萬8000多公噸，放任土洋大戰誰之過？稅收進了國庫，蒜農的心血付諸流水。

產銷失衡不是台灣專利，目前包括日本、歐洲等國都面臨同樣問題，各國由政府出面，利用公權力積極協調在賣場、大小通路開闢小農空間，引進在地農友擺攤、銷售；亦或在都市人口較多的要道，不定期舉辦農業市集，皆是解決產銷失衡的方式。

消費者與供應蔬果的農民利益永遠站在對立面，政府卻抱著阿Q心態；還記得去年初香蕉價格因歉收而飆漲，官員隨即放話要民眾「再等等」，果真不久蕉價有如溜滑梯般直直落。

果賤菜土傷農的痛，年年輪迴，農民不敢奢望有神之手，只盼不要再有豬隊友來扯後腿了，這是最卑微的請求，執政者，您聽到了嗎？

(中國時報)