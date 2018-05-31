菜農悲觀預測菜價 慘到年尾

2018年05月31日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

今年開春以來，葉菜產量大增，菜價從過年後一路走跌迄今，加上預冷及冷藏設備普及化，冷凍庫塞滿滿，「菜土」災情雪上加霜，雲林縣西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉等短期蔬菜產區，幾個月來耕鋤現象從未間斷。更有菜農預言，價格恐慘到年底。

今年1月西螺果菜市場平均交易價21.7元、2月21.6元、3月16.5元、4月15.8元、5月15.6元。

高麗菜從1月均價每公斤19元，崩跌到4月、5月剩5元。包心白菜也是從年初12元跌到5元。

高麗菜、包心白菜產量大又重，導致短期葉菜類菜價跟著被打趴，種植油菜、芥藍菜、小白菜的農民程權明說，「感覺看不到未來，半年來翻耕5、6次，每次都被天氣打敗，天氣好，30天的菜，25天就熟成，菜太多了。」

西螺鎮一帶的菜農不想太快「投降」，對葉菜嚴格限水，直到葉菜奄奄一息，不澆不可時，才給點水，看時機決定採收，菜價有起色就賣，沒起色就耕鋤。

最近油菜平均價格1公斤才10幾元，農民廖明朝前天叫了耕耘機犁掉油菜，看著成為綠肥的菜渣，他嘆口氣只講得出「嘜共啊（別說了）！」3個字。

菜農廖明朝表示，這幾年新增的預冷場、冷凍廠至少多1倍，每一家現在都塞滿蔬菜，即使下周真有颱風來襲都不一定能把這些菜清空，至少要7到10天才消化得完。

他表示，往年會有青黃不接時刻，今年始終供過於求，7月後進口菜又要來了，他悲觀預測今年會淒慘到年尾。

(中國時報)