留錢綁樁 賴士葆槓上花敬群

前瞻基礎建設計畫第1期累計執行率

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中國時報
／台北報導
藍委賴士葆（左）質詢時質疑前瞻基礎建設大筆錢不用是準備選舉綁樁，內政部次長花敬群（右）不客氣回嗆，氣得賴士葆拍桌抗議。（本報資料照片）

前瞻基礎建設第1期特別預算執行率偏低，引起藍綠立委共同關注；藍委賴士葆昨於立院財委會質詢時率先發難，質疑城鄉建設有大筆錢不用，根本是準備年底選舉綁樁用，內政部次長花敬群回嗆：「什麼眼光就看到什麼樣的事情」，氣得賴士葆拍桌抗議，直呼是踩到政府痛點。

5部會執行率 僅個位數

綠委劉建國則點名，除行政院主管執行率不彰外，前瞻計畫還有5個部會執行率呈現「個位數」，點名衛福部、財政部、內政部、交通部、環保署統統不及格，累計執行數占預算數的比例，全在個位數之列，尤其衛福部執行率只有2%，最難看。

劉建國示警，現在都已經5月底了，距離前瞻基礎建設第1期、以12月底為期限，只剩下7個月，前瞻就是要快速投資、建設，但依照現在執行率來看，數字不僅難看，對國人更是難以交代；而遭點名計畫延宕的5個部會，劉建國認為，如果「態度」再不修正，要在期限內補足9成以上的進度，確實是個大問題。

立委質疑 要求修正態度

立院財政委員會昨邀行政院主計總處、國家發展委員會、財政部、經濟部等針對「前瞻基礎建設計畫第1期預算執行情形」進行專題報告；主計總處報告書指出，前瞻基礎建設計畫第1期預算共編列1071億元，截至4月底的累計執行數為178.18億元，執行率占總預算數的17%，若以累計分配數來看，執行率也僅55%。

面對立委質疑，主計長朱澤民解釋，這與地方政府配合款仍在作業中有關，待議會通過後，相關工程很快就能執行，而衛福部執行率僅2%，則是為了食安問題而採購儀器，以及相關公共工程等還在規畫當中。

按照計畫 官員稱可達標

花敬群則補充，前瞻基礎建設都是按照計畫在走，並不是配合選舉綁樁；國發會副主委曾旭正強調，以目前計畫的時程安排，預估第2、3季量就會出來，相信年底會達成目標。

財政部指出，前瞻計畫中屬財政部有2項，其中「資料中心設置整體計畫」從今年8月才要開始推動，目前尚無執行問題；另是「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」執行單位有財政部及地方稅稽徵機關，第1期執行情形在去年合計執行率是86.72％，今年預算要到8月才下來，並無執行率低落問題。

(中國時報)

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