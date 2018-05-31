花文又戰 小英動怒才閉嘴

2018年05月31日 04:11 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

民進黨中執會昨討論嘉義縣第6選區議員選舉擬徵召4席時，熄火數月的「花文大戰」再度點燃！嘉義縣長張花冠在蔡英文總統面前，大告選對會召集人陳明文御狀，陳明文火爆回嘴要張不要亂講，兩人吵到蔡英文當和事佬都沒用，蔡忍不住動怒，「尊重一下主席可以嗎？聽一下主席可以嗎？ 」

據了解，昨天會議一開場，蔡英文語重心長地說，「希望大家更團結，為何要團結，大家回去把枕頭墊高，好好思考想一想，大家都從政這麼久，都知道我在說什麼」，沒想到眾人才喊完團結，「花文之戰」又開始了。

張花冠當著蔡英文面前說，「為了團結，我們都在你見證下握手言和，但不要人前握握手，背後捅一刀，現在分屍案那麼多，我很怕哪天我被分屍。」陳明文聽了，火也上來，大罵「你不要亂講！」

據轉述，張更酸，「以前大家喜歡說明文規定，現在嘉義的人也都在說『明文規定』」；陳反擊，「張縣長你都出國去玩，妳什麼都不知就來吵，今天是要確認徵召席次，之前有人要參選，覺得有些人資格有問題，所以才要收保證金，杜絕一些不適當的人，妳什麼都不懂，在亂講。」

兩人吵到與會者都傻眼，蔡英文不斷說，「安靜、安靜」但還是制止不了兩人戰火，最後也動怒，「尊重一下主席可以嗎？聽一下主席可以嗎？ 」兩人吵到最後，謝系立委管碧玲也出來說「不要吵了，大家要團結。」

據轉述，張花冠在中執會提案，認為嘉縣黨部初選充滿不公與黑箱作業，梅山鄉長提名作業應重新公平進行，大林、溪口和梅山及竹崎、中埔和番路議員選區應立即補提名。討論此案時，張花冠說，嘉縣沒有經過相關程序就決定徵召誰可以選，分明有人隻手遮天。

據轉述，兩人在蔡英文動怒後才「閉嘴」；陳明文先離席，蔡英文依黨部建議，裁示通過該選區徵召4席，張花冠則表示，她也是為了地方好；然後跑去跟坐在蔡旁邊的黨秘書長洪耀福咬完耳朵後，也離開會場。

大家以為隨著兩人離席，戰爭應該落幕了，沒想到立院黨團總召柯建銘走進來，納悶地問蔡，「為何陳明文、張花冠在外面吵架？」蔡英文傻眼，「怎麼出去還在吵？」

(中國時報)