5人相爭 藍營竹縣長人選難產

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中國時報
／台北報導

國民黨新竹縣長提名至今懸而未決，被視為主席吳敦義人馬的中常委姚江臨昨在中常會發難，提案撤銷新竹縣長提名採全民調決定，組發會主委李哲華表示，這是讓黨中央可以有更大的空間和更多選項，包括全民調、徵召或開放。

國民黨在新竹縣共有立委林為洲、副縣長楊文科、湖口鄉長林志華、竹東鎮長徐兆璋、副議長陳見賢等5人表態參選，5月8日黨中央提名協調小組會議上，林為洲主張全民調決定，楊文科則盼徵召，最後決議以全民調方式整合。

但決議出爐後，陳見賢在地方揚言退黨參選，民國黨創黨大老宣明智則力薦年近70的楊文科，吳敦義18日受訪時公開否認8日的提名協調小組會議決議，已預告提名機制恐將生變。

吳敦義曾多次強調全民調是最公平的方式，「不相信全民調要相信什麼」？但面對新竹縣長提名協調多日始終沒有結果，昨上演「海豚轉彎」。姚江臨在常會中提案，13名中常委附議無人異議的情況下，以「新竹縣選情特殊」為由，授權中央提名協調小組研訂策略處理之，並排除國民黨年底選舉特別辦法第5條的適用。

提名特別辦法第5條規定，若協調不成就採全民調的初選方式決定人選。李哲華強調，臨時動議通過後，中央提名小組在新竹縣長提名上更開放、彈性。

李哲華說，黨中央提名小組本周會去地方聽取黨籍鄉鎮長、縣議員參選人意見，仍希望可整合出1人參選，否則就儘快達成一套提名方式的共識，再向中常會報告。他強調，聽取黨籍地方參選人意見，只是作為決定後續縣長提名機制的參考，不是提名依據。

李哲華說，新竹縣地方選情複雜程度超乎其他縣市，不只派系或藍綠，目前還牽涉宗親與地方長期人脈關係結合，不只黨派，相對非常複雜。

他表示，縣市長選舉要結合黨部、黨籍鄉鎮市長、議員、縣政團隊等四支柱子，這些是很重要的抬轎支柱，能鞏固好就是勝選保證。

(中國時報)

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