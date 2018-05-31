爭取環太軍演 嚴德發稱機會大好

2018年05月31日 04:11 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

美國國防部撤回對中共解放軍參與2018環太平洋軍演邀請，朝野立委昨質詢國防部長嚴德發，台灣是否會爭取參與？嚴表示，台美的軍事交流一直有在爭取，不是這次美方拒絕中共後才爭取，強調是「現在是大好的機會」，但仍要視美方的態度。

綠委呂孫綾詢問，有媒體報導，海軍司令黃曙光赴夏威夷出席美軍太平洋司令部司令的交接典禮，是否屬實？嚴德發並未否認，僅說「牽涉雙方默契，我不方便說明」。

嚴德發昨赴立院外交國防委員會報告，他日前表示「國軍不會為台獨而戰」，遭陸方當作文宣標語，媒體問他如何看待。嚴德發說，不必跟中共的宣傳統戰伎倆隨之起舞，中共一直以來的威脅是心戰。

嚴德發說，《憲法》規定得非常清楚，國軍是國家的軍隊，必須跳出地域、個人與黨派，忠於國家與人民，為中華民國2300萬人民的生存、福祉而戰，國軍會嚴守這個核心價值來強化國防。

綠委蔡適應質詢時問，美國拒絕中共參與環太平洋軍演後，國防部是否有積極表態參與？藍委李彥秀更進一步詢問，我與美方溝通參與環太平洋軍演是「現在進行式」？

嚴德發說，台美的軍事交流一直有在爭取，不是因為美方這次拒絕後才爭取，並強調「現在是大好機會」，但仍要視美方的態度，「我們都準備好了」。

我方與布吉納法索斷交後，外交部下令撤回運往布國的直升機與悍馬車，嚴德發昨說，原要送給布國的3台直升機與50台悍馬車，已通知船運公司不可以交給布國，並表示外交部另有規畫轉贈其他國家。

(中國時報)