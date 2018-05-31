吳茂昆走人 教部預算85％解凍

2018年05月31日 04:11 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

吳茂昆前天請辭教育部長獲准，由次長姚立德代理部長職務。立法院教育委員會昨審查教育部預算解凍案，姚立德出席，但氣氛已不像吳茂昆在時的劍拔弩張，反而不時傳出笑聲，原本凍結的55.5億元院算，僅繼續保留8.2億元、占15％，其他85％都解凍。

吳茂昆擔任教育部長1個多月，他到立院教育委員會施政報告時，國民黨立委總是大刑伺候，民進黨立委也不太護航，議事難以進行。不過吳茂昆下台後，立法院教育委員會改由姚立德出席，朝野立委均鬆一口氣，氣氛有點歡樂，民進黨立委張廖萬堅還對國民黨立委蔣乃辛開玩笑說：「你是乃公，不是老公。」

教育委員會之前凍結教育部16筆共55.5億元預算，其中包括最大一筆30億元的高教經費，不過吳茂昆不在後，事情都好說，朝野立委未給姚立德太多刁難。

國民黨立委陳學聖問姚立德，是全權代理部長且所有事情都可承擔嗎？姚立德回答：是。陳學聖接著問，教育部是否繼續「卡管」？姚立德說，教育部之前已回文台大，之後就依司法程序往前走。陳學聖不滿意姚立德的回答，但對他仍有期待。

教部從「卡管」進而「拔管」，國民黨立委柯志恩原本要繼續凍結高教經費2、3億元，但在其他立委好言相勸下，30億元高教經費悉數解凍。

柯志恩關心「玉山計畫」推動狀況，教育部高教司長李彥儀回覆說，各大學共提出從國外延攬141位「玉山學者」及「玉山青年學者」，國外人才還是願意回來，教育部預計7月中旬公布審查結果。

12年國教課綱審議正如火如荼舉行，但進度落後，吳茂昆請辭部長後，未來課審大會怎麼辦？姚立德表示一切照舊，周日課審大會如期舉行。

(中國時報)