全台用電飆新高 苗栗跳電

2018年05月31日 04:11 中國時報 王莫昀 、 洪凱音 、 洪安怡 、 楊孟立 、 陳慶居 ／綜合報導 ／綜合報導

通霄電廠30日開關場匯流排設備跳脫，造成通霄等地逾7萬戶一度停電。（台電提供）

極端氣候連日高溫，今年5月台北出現35度以上天數、極端高溫37度以上天數，雙創122年以來新高紀錄；昨日全台用電量飆新高，尖峰用電達3677.14萬瓩，同步創下4項紀錄，打破今年用電、歷年5月用電，以及2017年8月15日史上最高用電量3645.3萬瓩的舊紀錄，同時，也是首次在用電量排行榜上看見5月締造紀錄。

台北5月均溫 歷年最熱

氣象局統計，今年5月台北出現35度以上天數達13天，極端高溫37度以上更有4天，雙雙打破122年來的高溫紀錄，等同於近半個月都在飆高溫。

而截至29日為止，台北5月均溫已達到28.1度，已打破2016年均溫27.1度的紀錄，成為歷年最熱的5月。

台北用電量持續攀高，昨日瞬時尖峰負載出現在下午1時50分，達到3677.14萬瓩，台電指出，受惠汽電共生廠台塑化機組修復併聯、太陽光電挹注，加上透過需量競價等措施壓低50萬瓩用電，讓昨日備轉容量達123.11萬瓩，備轉容量率約3.35％，燈號維持橘燈。

電廠出意外 7萬戶停電

昨日用電飆出新高，通霄電廠在下午3點12分因開關場匯流排設備跳脫，造成通霄等地逾7萬戶一度停電逾1小時。

台電初步研判，位於通霄電廠內輸送電力的開關場，在下午相關人員巡視時，發現量測電流用的設備有接線鬆脫現象，考量電力供應安全須馬上維修，為將設備電源先進行隔離，切換匯流排電源時，因設備已異常，才引發供應下游的6.9萬伏特變壓器跳脫。

由於時值炎熱高溫的下午，苗栗許多學校第7堂課因停電沒有冷氣和燈光照明，無法繼續上課，多數提前放學，連帶後續第8堂和晚自習也被迫取消，師生抱怨連連。

對於用電飆歷史新高，經濟部長沈榮津昨天表示，6月初所有大修機組慢慢歸隊，今年夏季機組沒有再排大修，希望能在6月之後恢復到6％備轉容量，壓力會比較減輕。

機組歸隊 6月壓力減輕

沈榮津昨天出席歐洲在台商務協會與中油公司共同發布的「下一世代能源：共策台灣能源轉型」報告，他在接受媒體訪問時指出，前天是因為天氣炎熱，溫度大幅提升，以及包含民間、獨立電廠與台電機組有一些故障，造成備轉容量剩2.7％。至於昨天已經有一些機組慢慢修復，備轉容量恢復到4％左右，大概有150萬瓩備轉容量。

(中國時報)