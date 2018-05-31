熱到爆 郵差力爭高溫津貼

天氣越來越熱，中華郵政工會將向公司爭取「高溫津貼」。圖為郵差辛勤工作，汗流浹背。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

還未進入正式夏天，台灣就已飆破38度高溫，讓外勤郵差苦不堪言。中華郵政工會理事長鄭光明昨表示，將向公司爭取「高溫津貼」，例如氣溫達到36度時，給予外勤同仁50至80元的補貼買水或飲料，預計在6月中的業務會報中向總經理提出。

122年來最熱的5月，讓每天在外送信、送包裹的郵差工作風險劇增，勞動部日前表態可以研議高溫假，中華郵政工會率先跟進，表示要向公司爭取高溫津貼，讓第一線郵差買涼水降溫。

鄭光明指出，郵差放高溫假並不合適，因為會變成沒有人送信，但希望能爭取補助，例如訂定標準，室外溫度超過36度時，郵差出勤可領50至80元補助，約一瓶飲料的錢，若能給到100元更好，他將在6月中的業務會報中，向總經理提出訴求。

根據氣象局定義，氣溫超過35度即屬高溫，去年台北有超過60天高溫，以9000名郵差、每天補助80元計算，中華郵政每年將支出432萬元高溫津貼。

中華郵政發言人簡良璘回應，公司體恤同仁辛勞，每年皆給600元補助，冬天買薑湯、夏天買涼水，由各單位運用；至於工會提議發放高溫津貼，將等工會提出後，再交給內部評估，並報請行政院核定。

簡良璘說，中華郵政今年將全面性發放太陽眼鏡給約9000名外勤郵差，功能可防UV與保護眼睛，各地郵局近日可完成採購發放，去年則完成制服改版及材質改良，避免同仁夏天不適。

(中國時報)

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