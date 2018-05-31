穩定端節物價 桶裝瓦斯6月凍漲

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中國時報
／台北報導

穩定物價，繼油價推出緩漲機制後，中油再祭桶裝瓦斯凍漲措施！國際液化石油氣價格大漲，國內6月桶裝瓦斯每公斤估計原應調漲3.2元，漲幅逾1成3，但端午節將至，加上桶裝瓦斯為攤販、小吃店主要成本，為避免漲價後，成為推升外食族負擔及粽子等物價罪魁禍首，中油提案送經濟部，凍漲6月桶裝瓦斯價格。天然氣則依機制調漲2.99％，每月每戶家庭開支增加約10元。

油國協議減產，加上美國重新制裁伊朗、委內瑞拉局勢混亂，國際油價大漲，連帶牽動液化石油氣及天然氣價格，液化石油氣即家用的桶裝瓦斯，受到這波漲勢衝擊，價格從今年3月低點、每公斤22.46元，漲到5月每公斤23.36元，6月份估計若依機制恐再漲3.2元。不過，中油董事長戴謙昨表示，為了穩定物價，6月桶裝瓦斯不會調整價格。

過去桶裝瓦斯價格每公斤漲到30元左右，中油會補貼現金給弱勢家庭，且近年來桶裝瓦斯每公斤調漲2、3元很常見，現在才23元就凍漲，引發質疑，不過，中油強調，過去夏季國際液化石油氣多處淡季，這次漲勢很大，國內桶裝瓦斯漲幅逾1成3，已連2月調漲，才計畫祭出凍漲機制。

「物價有其僵固性，幾年前桶裝瓦斯調漲，茶葉蛋一下子由每顆5元漲至10元，但後來價格調降，業者卻只推優惠，整體售價回不去了！」中油發言人黃仁弘說，就液化石油氣國際合約到岸價漲幅計算，國內桶裝瓦斯5月牌價23.36元，如實調漲後，6月每公斤超過26.5元，一桶20公斤裝瓦斯上漲64元，恐讓民眾很有感，小吃攤成本支出也恐逾千元，面對端午節將至，攤商蒸煮粽子時桶裝瓦斯用得多，為此才決定凍漲，避免推升粽價等物價。

不過，天然氣6月會依中油機制調漲2.99％，中油指出，夏天家戶用氣量較低，換算後每戶每月多支出約9元到10元。

(中國時報)

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