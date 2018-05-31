ETC抓超速惹議 立委要交部報告

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中國時報
／台北報導

交通部計畫以ETC「區間平均速率」抓國道超速，引發民眾質疑政府又來搶錢，立委李昆澤昨在立法院交通委員會表示，民間公司是否適合做為執法工具，會產生很大的爭議，要求交通部審慎為之，之後若有進一步規畫，都要到交委會報告。

交通部道安會與新北市警方合作，7月1日起於萬里隧道兩端設置車牌偵測設備，率先使用區間平均速率科技執法。接下來將推廣到山區道路，時機成熟則要在高速公路抓嚴重超速。

李昆澤認為，國道現有333個ETC門架，民間公司是否合適做為執法工具，會引起很大爭議，還要考量駕駛感受與侵犯民眾隱私問題，交通部必須謹慎處理。

李昆澤說，科技執法目的是提升整體交通秩序，不希望民眾誤會ETC變成交通部搶錢工具，他要求交通部任何在國道的科技執法，都要到交通委員會做報告。

交通部道安會執行祕書謝銘鴻強調，以ETC抓違規的構想仍在規畫中，未來也只針對嚴重超速，例如時速150公里以上的違規，而非超過110、120公里就抓。

謝銘鴻指出，萬里隧道行車速限為50公里，取締將鎖定車速70公里以上的違規，雖然7月1日開始實施，但現在告示已提前貼出，根據警方觀察，告示有嚇阻作用，隧道內速度趨於穩定，違規超車情形也沒有以前嚴重。他說，有使用區間平均速率取締的國家，超速行為都有明顯減少。

謝銘鴻表示，有鑑於國道警察執法風險，公警局也支持以ETC執法的構想，交通部也相信這套技術，對大多數駕駛人的安全能有提升；至於是否會侵犯到民眾隱私，這個疑慮交通部一定會深入討論。

(中國時報)

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