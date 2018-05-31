華航愛地球 ISO認證傳捷報

2018年05月31日 04:11 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

中華航空關注環境變遷與節能減碳議題，今年再度通過國際環境管理、能源管理、溫室氣體管理等3大國際認證，也是全球第二家同時通過能源與國際環境管理系統標準認證的航空公司。華航表示，會持續對環境風險管理，秉持最高標準。

全球氣候變遷問題日益嚴峻，華航近年建置完善的企業環境風險管理機制，今年通過ISO 14001（國際環境管理系統標準）、ISO 50001（能源管理系統標準）及ISO 14064-1（溫室氣體管理系統標準）3項國際認證。華航表示，2009年起先後導入3項管理系統，領先台灣運輸業及服務業。

為配合國際管理標準演進與風險控管趨勢，華航於2018年啟動ISO 14001：2015標準改版作業，將「組織前後環節」、「利害關係人之需求與期望」與「生命週期」等觀點結合，優化本企業環境暨能源管理組織與流程，將航空客運服務納入環境管理系統運作及驗證範圍，是台灣運輸服務業風險控管最完整的企業。

華航指出，公司自主審查營運產生溫室氣體排放量，2015年起推動關鍵供應商溫室氣體盤查及輔導建置碳管理能力，定期為華信、虎航、桃勤、臺勤、華膳、華航諾富特飯店、華儲、華潔、華夏等關係企業，進行溫室氣體盤查教育訓練與排放量調查，納入外部驗證範疇，再將觸角延伸至環保、能源面向。

華航表示，長期關注氣候變遷與減碳議題，公司曾獲EPIF「國際綠色典範獎」、經濟部「台灣綠色典範獎」、國內環保最高榮譽「中華民國企業環保獎（金級獎）」、連續4年獲頒TCSA台灣企業永續獎等大獎，2017年更成為全球首家航空集團取得國際碳足跡標準證書及碳標籤，也是台灣首位和唯一蟬聯「道瓊永續新興市場指數（Emerging Markets）」成分股的航空公司。

(中國時報)